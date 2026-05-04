Putin sa bojí atentátu: Kremeľ zvýšil bezpečnostné opatrenia, všetci sú sledovaní. Prísne pravidlá majú aj kuchári

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Putin čelí obavám z atentátu aj prevratu.

Kremeľ dramaticky zvýšil mieru osobnej ochrany ruského prezidenta Vladimira Putina. V domovoch členov jeho blízkych spolupracovníkov nainštalovali sledovacie zariadenia, a to v rámci nových opatrení vyvolaných vlnou atentátov na vysokopostavených ruských vojenských predstaviteľov ako aj obavami z prevratu.

Vyplýva to zo správy spravodajskej služby nemenovanej členskej krajiny Európskej únie, ktorú získala stanica CNN, píše TASR. Kuchári, ochrankári a fotografi, ktorí pracujú s ruským prezidentom, majú tiež zákaz cestovať verejnou dopravou, uvádza sa v správe. Návštevníkov smerujúcich k hlave štátu musia preverovať dvakrát, a tí, ktorí pracujú v jeho blízkosti, môžu používať iba telefóny bez pripojenia na internet.

Prísnejšie opatrenia a obmedzený pohyb

Ruskí bezpečnostní predstavitelia výrazne zredukovali počet miest, ktoré Putin navštevuje. Šéf Kremľa i jeho rodina už nechodia do nimi zvyčajne využívaných rezidencií v Moskovskej oblasti a pri jazere Valdaj – do prezidentovho odľahlého letného sídla, ktoré sa nachádza medzi Petrohradom a Moskvou.

Putin tiež tento rok zatiaľ nenavštívil žiadne vojenské zariadenie, a to napriek tomu, že vlani takéto cesty pravidelne podnikal, upozorňuje správa, podľa ktorej Kremeľ zverejňuje verejnosti jeho vopred nahrané zábery, aby tieto opatrenia obišiel. Od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 Putin trávi aj celé týždne v modernizovaných bunkroch, často v Krasnodarskom kraji, pobrežnom regióne hraničiacom s Čiernym morom, ktorý je od Moskvy vzdialený niekoľko hodín cesty, konštatuje sa ďalej v správe.

Vojna zvyšuje tlak aj straty

Ruské straty v tejto vojne, ktoré západné krajiny odhadujú na približne 30 000 mŕtvych a zranených mesačne, spolu s obmedzenými územnými ziskami na frontovej línii a opakovanými útokmi dronov zo strany Ukrajiny hlboko na území Ruska, zvýšili škody a negatívny vplyv konfliktu na úroveň, ktorú mnohí považujú za neudržateľnú.

Ekonomické náklady vojny sú teraz hmatateľné – výpadky mobilných dát, ktoré pravidelne sužujú veľké mestá, kritizujú aj stúpenci Putina, čo ešte viac posilňuje pocit, že vojna začína zasahovať tiež mestskú elitu, ktorá bola doteraz väčšinou izolovaná od dôsledkov invázie, cituje CNN.

Správa tiež poskytuje zriedkavé podrobnosti o obavách Moskvy zo zhoršujúcej sa vnútornej bezpečnosti a uvádza, že od začiatku marca 2026 „Kremeľ i samotný Vladimir Putin majú obavy z možného úniku citlivých informácií, ako aj z rizika sprisahania alebo pokusu o prevrat. Obzvlášť sa obáva použitia dronov na možný pokus o atentát členmi ruskej politickej elity.“

Obavy z prevratu aj z útokov dronmi

Správa tiež uvádza, že odstavený bývalý minister obrany Sergej Šojgu, ktorý v súčasnosti pôsobí ako tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, sa „spája s rizikom prevratu, pretože si zachováva značný vplyv vo vrcholovom vojenskom velení“.  Putin prežil pokus o prevrat v júni 2023, keď sa veliteľ žoldnierov z Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin pokúsil o postup na Moskvu, ktorý sa skončil neúspechom.

Vnútorné spory v moskovskej elite sú často predmetom rozsiahlych špekulácií, zriedkakedy sa však odhalia ich detaily. CNN pripomína, že povaha takýchto spravodajských informácií sťažuje overenie niektorých detailov a dodáva, že požiadala Kremeľ o komentár.

Putin sa napriek takýmto informáciám pravidelne objavuje na verejnosti. Nedávno sa napríklad stretol s čečenským lídrom Ramzanom Kadyrovom a iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. Podrobnosti o nových bezpečnostných opatreniach prichádzajú len niekoľko dní po tom, ako Moskva oznámila významné zmeny v organizácii prehliadky na Červenom námestí 9. mája na pamiatku víťazstva nad nacistickým Nemeckom.

Tohtoročná udalosť – piata od začiatku invázie na Ukrajinu – sa uskutoční bez prehliadky ťažkých zbraní, ako sú obrnené vozidlá a rakety. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naznačil, že jednou z motivácií bola bezpečnostná hrozba a úspechy ukrajinských vzdušných útokov ďaleko v ruskom vnútrozemí.

Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
