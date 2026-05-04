Tragická nehoda v Michalovciach si vyžiadala ľudský život. Museli zasahovať hasiči

Pri vážnej dopravnej nehode na Humenskej ceste v Michalovciach v pondelok zomrela jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali záchranné zložky
Hasiči na mieste zasahovali pri vyslobodzovaní jednej ťažko zranenej osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia. Druhú zranenú osobu si prevzali záchranári.
Cesta je momentálne prejazdná len s obmedzeniami. „Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zložiek,“ uviedli z HaZZ.
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku