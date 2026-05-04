Trump pritvrdzuje voči EÚ: Šefčovič sa v Paríži pokúsi odvrátiť 25 % clá na automobily

Obchodný komisár Európskej únie (EÚ) Maroš Šefčovič sa v utorok v Paríži stretne so svojím americkým náprotivkom, oznámil v pondelok hovorca Európskej komisie (EK) Thomas Regnier. Rokovanie sa uskutoční potom, ako americký prezident Donald Trump najnovšie opäť pohrozil zvýšením ciel voči EÚ.
Trump tvrdí, že Európska únia nedodržiava dohodu o clách
Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty od tohto týždňa zvýšia clá na európske autá a nákladné vozidlá na 25 %. Únia podľa neho nedodržiava dohodu o clách, ktorú obe strany uzavreli minulý rok v lete a v ktorej sa dohodli na 15 % clách na automobily.
Americký obchodný zástupca Jamieson Greer v pondelok pre CNBC povedal, že EÚ napriek dohode zatiaľ neupravila svoje clá ani pravidlá. „V Európskom parlamente posunuli návrh zákona o clách, ale ide to veľmi pomaly,“ uviedol s tým, že návrh obsahuje aj pozmeňujúce návrhy, ktoré by „dohodu obmedzili“.
„Po mnohých mesiacoch diskusií s európskymi partnermi prezident rozhodol, že ak Európania dohodu neimplementujú, potom ani my nemusíme implementovať všetko,“ dodal Greer.
EÚ tieto tvrdenia odmietla a trvá na tom, že dohodu plní. „Od prvého dňa implementujeme spoločné vyhlásenie a sme plne odhodlaní napĺňať naše záväzky,“ povedal Regnier. Šefčovič sa s Greerom stretne na okraj ministerského zasadnutia G7 v Paríži, dodal s tým, že dialóg medzi oboma stranami pokračuje na rôznych úrovniach.
Únia si podľa Regniera ponecháva otvorené rôzne možnosti, odmietol však špekulovať, ako by reagovala, ak by USA clá skutočne zaviedli. „Nebudeme stupňovať žiadne hrozby. Sústreďujeme sa na fázu implementácie,“ povedal.
