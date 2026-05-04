Chcel rozobrať starý včelín, našiel v ňom kilá munície. 65-ročný muž hneď zavolal políciu

V obci Osadné v okrese Snina našiel v sobotu (2. 5.) popoludní 65-ročný muž počas rozoberania starého včelína muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová, našiel ich pod podlahou v kovovej debničke.
Našli 11 kíl nábojov
Privolaný pyrotechnik KR PZ po obhliadke určil, že ide približne o 11 kilogramov puškových nábojov a nábojov do samopalu z obdobia druhej svetovej vojny. „Muníciu pyrotechnik prevzal na následné zneškodnenie,“ dodala hovorkyňa.
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku