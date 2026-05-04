Zendaya tento rok Met Gala vynechá. Fanúšikovia sa tak nedočkajú ani Tomovej módnej premiéry

Sú osobnosti, ktoré si nenechajú ujsť príležitosť prejsť sa po červenom koberci v róbe, na ktorú sa len tak ľahko nedá zabudnúť. Keď ide o Met Gala, nie je rok, kedy by sa nerozhodla oslniť napríklad taká Blake Lively, no dodnes sa hovorí aj o outfitoch hviezd ako Dua Lipa, Rihanna alebo Gigi Hadid. Kto však nemá na konte žiaden prešľap a každý rok zažiari ešte viac, je herečka Zendaya.
Gala večer organizovaný časopisom Vogue je v prvom rade charitatívnou zbierkou, ale zároveň je to príležitosť ukázať módny vkus. Tohtoročnou témou Met Gala je „Costume Art“ (Kostýmové umenie) s predpísaným dress codom „Fashion Is Art“ (Móda je umenie). To znamená, že môžeme očakávať hostí inšpirovaných maľbami, sochami a oblečením, ktoré je viac estetické než funkčné.
Je príliš zaneprázdnená
Jedna dôležitá osoba však bude tento rok na červenom koberci chýbať. Po tom, ako sa predviedla ako Jana z Arku ale tiež Popoluška v šatách, ktoré sa rozžiarili, nie je pochýb, že táto téma by bola ako stvorená pre herečku, ktorá má módu v malíčku. O to smutnejšie je, že portál Elle informoval, že sa Zendaya tento rok Met Gala nezúčastní.
Dvadsaťdeväťročná herečka práve ukončila propagačné turné k tretej sérii Eufórie a k filmu z produkcie A24 s názvom The Drama. Newyorskú udalosť však vynechá, pretože sa práve začína mediálna kampaň k jej nadchádzajúcim projektom The Odyssey a Spider-Man: Brand New Day. Oba filmy sa majú dostať do kín v júli a tak má herečka plné ruky práce.
Herečku pritom koncom roka čaká ešte premiéra tretej časti Duny.
Zendaya pritom o nič zásadné nepríde, keďže sa počas uplynulých rokov zúčastnila Met Gala už sedemkrát. Svoj debut absolvovala v roku 2015 v zdobenej róbe od Fausta Puglisiho na tému „China: Through The Looking Glass“. Jej neprítomnosť zároveň znamená, že by sme nemali očakávať ani premiéru Toma Hollanda, ktorý sa na podujatí ešte nikdy nezúčastnil.
