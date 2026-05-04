Zendaya tento rok Met Gala vynechá. Fanúšikovia sa tak nedočkajú ani Tomovej módnej premiéry

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Keďže sa nezúčastní Zendaya, očakáva sa, že nebude mať na Met Gala premiéru ani Tom Holland.

Sú osobnosti, ktoré si nenechajú ujsť príležitosť prejsť sa po červenom koberci v róbe, na ktorú sa len tak ľahko nedá zabudnúť. Keď ide o Met Gala, nie je rok, kedy by sa nerozhodla oslniť napríklad taká Blake Lively, no dodnes sa hovorí aj o outfitoch hviezd ako Dua Lipa, Rihanna alebo Gigi Hadid. Kto však nemá na konte žiaden prešľap a každý rok zažiari ešte viac, je herečka Zendaya.

Gala večer organizovaný časopisom Vogue je v prvom rade charitatívnou zbierkou, ale zároveň je to príležitosť ukázať módny vkus. Tohtoročnou témou Met Gala je „Costume Art“ (Kostýmové umenie) s predpísaným dress codom „Fashion Is Art“ (Móda je umenie). To znamená, že môžeme očakávať hostí inšpirovaných maľbami, sochami a oblečením, ktoré je viac estetické než funkčné.

Foto: Profimedia

Je príliš zaneprázdnená

Jedna dôležitá osoba však bude tento rok na červenom koberci chýbať. Po tom, ako sa predviedla ako Jana z Arku ale tiež Popoluška v šatách, ktoré sa rozžiarili, nie je pochýb, že táto téma by bola ako stvorená pre herečku, ktorá má módu v malíčku. O to smutnejšie je, že portál Elle informoval, že sa Zendaya tento rok Met Gala nezúčastní.

Dvadsaťdeväťročná herečka práve ukončila propagačné turné k tretej sérii Eufórie a k filmu z produkcie A24 s názvom The Drama. Newyorskú udalosť však vynechá, pretože sa práve začína mediálna kampaň k jej nadchádzajúcim projektom The Odyssey a Spider-Man: Brand New Day. Oba filmy sa majú dostať do kín v júli a tak má herečka plné ruky práce.

Herečku pritom koncom roka čaká ešte premiéra tretej časti Duny.

Foto: Profimedia

Zendaya pritom o nič zásadné nepríde, keďže sa počas uplynulých rokov zúčastnila Met Gala už sedemkrát. Svoj debut absolvovala v roku 2015 v zdobenej róbe od Fausta Puglisiho na tému „China: Through The Looking Glass“. Jej neprítomnosť zároveň znamená, že by sme nemali očakávať ani premiéru Toma Hollanda, ktorý sa na podujatí ešte nikdy nezúčastnil.

Keď sa premiéra stala spomienkou: Herci, ktorí zomreli predtým, než sa ich finálny film dostal…

