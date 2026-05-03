„Sme na pokraji síl…“ Susedka robí slovenskej rodine zo života peklo

V anonymnom príspevku opisujú každodenné ranné peklo spôsobené susedkou z vedľajšieho vchodu, s ktorou majú v byte spoločnú stenu. Realitného makléra sme sa opýtali, ako takúto situáciu riešiť.
„Pani je podľa všetkého takmer hluchá,“ píše jeden z rodičov so slovami, že susedka vstáva každé ráno okolo 5.00 h. O jej režime vie rodina všetko preto, že v tom čase pravidelne zapína televízor alebo rádio na extrémne vysokú hlasitosť, ktorá vždy prebudí celú domácnosť.
„Nie jemne – normálne nás to vytrhne zo spánku,“ opisuje rodina v anonymnom príspevku, ktorý zverejnila známa stránka Nekŕmte nás odpadom.
„S dvoma malými deťmi sme na pokraji síl…“
Ako dodávajú: „Máme pocit, akoby to išlo priamo u nás v byte. Niekedy nám dokonca vibrujú veci v kuchyni. Deti sa budia vystrašené, plačú, sú nevyspaté… A my tiež.“
Takto plynie každý deň v týždni s výnimkou nedele – vtedy si susedka nepúšťa televízor, ale svätú omšu.
Keď susedku navštívili a pokúsili sa jej vysvetliť, ako veľmi ich hluk obťažuje, odpovedala, že ona nič nepočuje a takto to má nastavené.
„Skúšali sme ju presvedčiť na bezdrôtové slúchadlá, ale bezúspešne. Skúšali sme aj správcu… Nič. Políciu volať nechceme, chápeme, že pani má zdravotný problém, ale na druhej strane, máme malé deti a takto sa dlhodobo fungovať nedá,“ uzatvára rodina s prosbou na ostatných, ako túto situáciu riešiť.
Maklér odpovedá, ako riešiť hlučných susedov
Každý, kto niekedy žil v bytovke, vie, že musíte tolerovať určitú mieru bežného hluku. Ten jednoducho patrí k životu v spoločnom priestore. Táto situácia však presahuje hranice toho, čo možno považovať za štandardné spolužitie. Ide o opakovaný a intenzívny hluk zasahujúci do nočného pokoja, ktorý trvá od 22.00 do 6.00 h.
Keďže nejde o ojedinelý prípad, obrátili sme sa na realitného makléra. Požiadali sme ho o to, aby priblížil, ako by podobnú situáciu riešil on v praxi aj z právneho hľadiska.
Michal Lysý pre interez priblížil svoj pohľad na problém. „V popísanom prípade ide o typickú, ale veľmi citlivú situáciu dlhodobého rušenia nočného pokoja v bytovom dome, kde opakovaný hluk z televízie alebo rádia v skorých ranných hodinách (okolo 5.00) výrazne zasahuje do práva na nerušený spánok ostatných obyvateľov, vrátane malých detí,“ vysvetľuje.
Okrem toho vysvetlil, čo môže robiť každý človek, ktorému hlučný sused znepríjemňuje život podobným spôsobom.
Štandardný postup, ktorý má skôr upokojujúci efekt
Ako prvý krok odporúča riešenie, ktoré rodina už skúsila – osobný dohovor a komunikáciu cez správcu bytového domu. V mnohých prípadoch môže práve tento prístup situáciu upokojiť.
Ak však riešenie po osobnom dohovore nenastane, konflikt sa podľa jeho slov „posúva do vyššej úrovne“ a vyžaduje si systematickejšie riešenie.
