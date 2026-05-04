Dron zasiahol výškovú budovu v Moskve: Obyvatelia nemôžu domov a ulica zaplnili záchranné zložky

Foto: X/Jiri Jicha

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Nočný útok zasiahol elitnú štvrť Moskvy.

Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na pondelok výškovú budovu v oblasti ulice Mosfiľmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry TASS a RIA Novosti. Ulica Mosfiľmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v moskovskom Západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfiľm, ku ktorým viedla. Sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a a diplomatické rezidencie.

Miesto útoku je blízko centra

Ruské telegramové kanály Baza, Astra, Mash a ďalšie zverejnili fotografie a videá poškodeného domu známeho aj ako Mosfilm Tower, ako aj trosiek ležiacich na ulici, ktoré zrejme patria dronu. Miesto útoku sa podľa kanála Astra nachádza približne sedem kilometrov západne od Červeného námestia a tri kilometre od sídla ruského ministerstva obrany.

Podľa portálu msk1.ru je ulica Mosfiľmovskaja uzavretá. Všade sú zaparkované vozidlá ministerstva vnútra, ministerstva pre mimoriadne situácie, sanitky a autá ďalších záchranných služieb. Obyvatelia zasiahnutého domu zatiaľ nemajú povolený vstup do svojich bytov, preto čakajú vonku – niektorí na nádvorí, iní v neďalekom parku. Priviezli pre nich aj niekoľko autobusov. Pracovníci komunálnych služieb z ulice postupne odstraňujú trosky. Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany štyri drony letiace smerom k Moskve.

Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
