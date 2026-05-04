Búrky sa valia na Európu, Slovensko má horší problém: Slnečné počasie so sebou prináša nebezpečný jav

Ilustračné foto: Unsplash, TASR/AP

Nina Malovcová
Európu čaká vlna búrok, Slovensko zatiaľ zostáva bokom.

Najbližšie dni prinesú výrazný kontrast. Kým veľká časť Európy sa pripravuje na sériu intenzívnych búrok, Slovensko ich bude pravdepodobne len sledovať z diaľky. Za všetkým stojí vlniaci sa studený front, ktorý už teraz ovplyvňuje počasie na západe a postupne sa presúva ďalej na východ.

Pred týmto frontom zároveň prúdi do Európy veľmi teplý vzduch od juhozápadu. Ako píše iMeteo, práve kombinácia vysokých teplôt a nestabilnej atmosféry vytvára podmienky, ktoré sú pre vznik búrok ideálne.

Búrky sa začnú na západe, Slovensko zatiaľ len okrajovo

Počas dnešného dňa sa najvýraznejšia búrková aktivita očakáva v Španielsku a vo Francúzsku. Presné miesto ich vzniku síce nie je možné určiť, no meteorológovia sledujú ukazovatele, ktoré naznačujú, kde je pravdepodobnosť ich výskytu najvyššia.

Ilustračná foto: Pexels

Jedným z nich je parameter CAPE, ktorý vyjadruje množstvo energie dostupnej pre vznik búrok. Vyššie hodnoty znamenajú väčšiu nestabilitu atmosféry a vyššiu šancu na ich vznik. Aktuálne sú tieto hodnoty zvýšené nielen v západnej Európe, ale aj v časti strednej Európy. Búrky sa preto môžu objaviť napríklad v západnom Nemecku, na severe Rakúska alebo na juhu Česka, a to najmä v druhej polovici dňa.

V utorok sa búrky priblížia, no Slovensko zrejme nezasiahnu

V utorok sa studený front posunie ďalej na východ spolu s oblasťou zvýšenej energie pre vznik búrok. Najvýraznejšie sa prejaví vo Francúzsku a v oblasti Stredomoria, no vhodné podmienky budú aj vo východnom Nemecku, na západe Česka a v Poľsku.

V týchto regiónoch sa môžu vyskytnúť aj intenzívne búrky sprevádzané prívalovým dažďom a krúpami. Na Slovensku však zatiaľ pretrváva teplé a pomerne pokojné počasie.

Slovensko sužuje sucho, situácia sa zhoršuje

Popri sledovaní búrok v okolí sa na Slovensku čoraz výraznejšie prejavuje iný problém – sucho. To sa v posledných dňoch prehlbuje a aktuálne predpovede naznačujú, že sa ešte mierne zhorší. Nedostatok zrážok pritom netrápi len Slovensko, ale prakticky celú Európu. Od začiatku marca chýbajú pravidelné vlny dažďa, ktoré by pôdu priebežne zásobovali vlahou.

Foto: TASR – Henrich Mišovič

Na našom území výraznejšie nepršalo už niekoľko týždňov, čo sa teraz naplno prejavuje. Situáciu dobre ilustrujú aktuálne dáta portálu InterSucho. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje miestami v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji, ako aj na krajnom východe Slovenska. Extrémne sucho zasahuje približne 16 % územia a rôzne formy sucha sa týkajú asi 80 % krajiny.

Predpoveď na utorok

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude počasie u nás v utorok ešte stále ovplyvňovať tlaková výš, ktorá však postupne slabne. Od západu sa zároveň začne presadzovať oblasť nižšieho tlaku a do našej oblasti bude naďalej prúdiť veľmi teplý vzduch.

V noci bude jasno až polojasno. Teplota klesne na 8 až 1 °C, pričom miestami, najmä na západe a vo svahových oblastiach, môže byť teplejšie. Na strednom a východnom Slovensku sa ojedinele môže objaviť aj prízemný mráz.

Počas dňa bude prevažne jasno až polooblačno a naďalej veľmi teplo. Denné maximá vystúpia na 23 až 28 °C. Fúkať bude južný vietor, ktorý môže byť najmä na západe a severe silnejší, v nárazoch aj výrazný. Na horách sa očakáva prudký až búrlivý vietor.

V stredu sa studený front dostane aj nad Slovensko. To však automaticky neznamená, že prinesie výrazné zrážky. Podľa aktuálnych predpovedí bude mať viac energie pre búrky okolie Slovenska než naše územie. U nás sa preto očakávajú skôr len slabšie prehánky.

