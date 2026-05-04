Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Vláda chystá zmenu, ktorá môže zásadne ovplyvniť desaťtisíce Slovákov žijúcich v zahraničí. V hre je obmedzenie, prípadne úplné zrušenie voľby poštou, teda systému, ktorý dlhé roky umožňoval ľuďom voliť aj bez toho, aby museli cestovať na Slovensko.
Možnosť hlasovať zo zahraničia funguje od roku 2006 a pravidelne ju využívajú tisíce občanov. Ako vyplýva z informácií ministerstva vnútra, ide o spôsob, ktorý má sprístupniť voľby aj tým, ktorí by sa inak k urnám nedostali.
Ako funguje voľba poštou v praxi
V praxi volič najskôr požiada o voľbu poštou, následne mu štát pošle hlasovacie materiály a po ich vyplnení ich odošle späť na Slovensko. Kľúčové sú pritom presné lehoty a spoľahlivé doručenie. Ak zásielka nepríde načas, hlas sa nezapočíta. Hoci ide o dostupnú formu hlasovania, systém má aj svoje slabiny. Závisí od poštových služieb v zahraničí a volič si musí hradiť návratné poštovné. Na druhej strane, pre mnohých je to jediná reálna možnosť, ako sa zapojiť do volieb bez náročného cestovania.
To sa má teraz zmeniť. Pripravovaná novela počíta s tým, že hlasovanie zo zahraničia sa presunie výlučne na zastupiteľské úrady. V praxi by to znamenalo koniec voľby poštou a nutnosť osobne prísť na ambasádu či konzulát, čo môže pre niektorých znamenať aj stovky kilometrov cestovania.
Fico hovorí o manipuláciách a podozreniach
Vládna koalícia tento krok obhajuje snahou zvýšiť dôveryhodnosť volieb. Argumentuje najmä tým, že pri korešpondenčnej voľbe nie je možné plnohodnotne zaručiť tajnosť hlasovania a kontrolu nad jeho priebehom.
Robert Fico považuje za dôležité, že v parlamente sa robí podstatný krok pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Takáto voľba vraj nespĺňa požiadavky demokratických, slobodných a tajných volieb a vytvára príležitosti na manipulácie. „Zurvalosť, s akou opozícia bojuje za túto formu voľby, je už sama osebe podozrivá. Opozícia je vydesená, že na povrch vyšlo ovplyvňovanie parlamentných volieb v roku 2023, keď britská vláda platila cez PR agentúru na Slovensku influencerov a rôzne známe tváre, aby pomohli dnešnej opozícii, osobitne PS, k víťazstvu,” uviedol Fico.
Predseda vlády je tiež toho názoru, že opozícia je zúfalá z toho, že po zrušení voľby poštou sa nemôže zopakovať to, že prakticky všetky hlasy zo zahraničia dostalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. „Priatelia z opozície, voľby v septembri 2027 musia byť férové, ukážte, čo viete a prestaňte sa spoliehať na zázraky zo zahraničia,” odkázal opozičným politikom.
Kritika z opozície
K pripravovaným zmenám sa vyjadril aj Gábor Grendel, ktorý upozornil na rozpor medzi programovým vyhlásením vlády a jej aktuálnymi krokmi. Podľa neho kabinet pôvodne sľuboval rozšírenie voľby poštou aj na prezidentské voľby, no dnes presadzuje jej obmedzenie aj pri parlamentných voľbách.
Grendel zároveň poukázal na vyjadrenia Mariána Kéryho, podľa ktorého je zavedenie voľby poštou pri prezidentských voľbách problematické pre ich dvojkolový charakter a krátky čas medzi kolami. Opozičný poslanec to vníma ako dôkaz, že vládne záväzky neboli realistické a kritizoval aj celkové napĺňanie programového vyhlásenia. „Vláda sľubovala rozšírenie voľby poštou, no dnes ju chce obmedziť. Podľa ich vlastných slov je to pritom technicky ťažko realizovateľné, čo ukazuje, že tieto záväzky neboli pripravené realisticky,“ uviedol.
Zmeny zasiahnu aj ďalšie voľby
Zmeny sa majú dotknúť aj prezidentských volieb, pri ktorých by sa po novom umožnilo hlasovanie na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Novela zároveň upravuje aj výšku volebných kaucií, ktoré sa majú po novom odvíjať od priemernej mzdy.
Opozícia upozorňuje, že nové pravidlá môžu mnohým Slovákom v zahraničí skomplikovať alebo znemožniť účasť na voľbách. Vláda naopak hovorí o potrebe posilniť transparentnosť a dôveru vo volebný systém. Stále však k návrhu pribúdajú pozmeňováky a zdá sa, že ani koalícia nemá v novele celkom zhodu. Diskusia o tejto zmene prebieha v parlamente už viacero dní a sprevádzajú ju ostré výmeny názorov medzi koalíciou a opozíciou.
Slovákov v zahraničí čaká ešte hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční 4. júla. O voľbu poštou môžu požiadať do 13. mája. Ak novela prejde, môže ísť o poslednú možnosť využiť tento spôsob hlasovania.
Do rozpravy je stále prihlásených viacero rečníkov a poslanci sa majú k téme vrátiť aj v ďalších dňoch. O finálnej podobe zákona tak zatiaľ nie je rozhodnuté.
Zásadné pritom je, že na prijatie zmien bude potrebná ústavná väčšina, teda 90 zo 150 poslancov. To znamená, že koalícia sa nezaobíde bez podpory časti opozície, čo výsledok hlasovania robí ešte neistejším. Najmä po tom, ako poslanci KDH a Hnutia Slovensko hlasovali s koalíciou pri zmene ústavy.
Novela volebného zákona, ktorá ruší voľbu poštou zo zahraničia, môže sťažiť hlasovanie zdravotne znevýhodneným. Upozornila na to komisárska pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. „Hoci návrh navonok rozširuje možnosti hlasovania zo zahraničia, pre časť voličov môže v skutočnosti vytvoriť nové bariéry,“ poukázala.
K téme sa pre redakciu interez vyjadril aj Peter Weisenbacher, slovenský publicista a občiansky aktivista a riaditeľ Inštitútu ľudských práv, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam verejného záujmu a ochrany práv. Podľa neho samotná zmena ešte automaticky neznamená porušenie práv, no problém vidí v jej dôsledkoch.
Má podľa vás takáto zmena súvis s ľudskými právami, najmä s právom voliť a byť volený?
Zmena spôsobu sama osebe nepredstavuje porušenie ľudských ani občianskych práv, ale je to ich obmedzenie. Obmedzenie ľudských a občianskych práv pritom musí byť vždy dostatočne zdôvodnené. V tomto prípade žiadne rozumné ani uveriteľné vysvetlenie zo strany vlády nebolo poskytnuté, a preto sa domnievam, že ide o neadekvátny zásah do výkonu volebného práva.
