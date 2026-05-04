Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Foto: Foto: archív Peter Weisenbacher/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
Peter Weisenbacher varuje pred obmedzením práv.

Vláda chystá zmenu, ktorá môže zásadne ovplyvniť desaťtisíce Slovákov žijúcich v zahraničí. V hre je obmedzenie, prípadne úplné zrušenie voľby poštou, teda systému, ktorý dlhé roky umožňoval ľuďom voliť aj bez toho, aby museli cestovať na Slovensko.

Možnosť hlasovať zo zahraničia funguje od roku 2006 a pravidelne ju využívajú tisíce občanov. Ako vyplýva z informácií ministerstva vnútra, ide o spôsob, ktorý má sprístupniť voľby aj tým, ktorí by sa inak k urnám nedostali.

Ako funguje voľba poštou v praxi

V praxi volič najskôr požiada o voľbu poštou, následne mu štát pošle hlasovacie materiály a po ich vyplnení ich odošle späť na Slovensko. Kľúčové sú pritom presné lehoty a spoľahlivé doručenie. Ak zásielka nepríde načas, hlas sa nezapočíta. Hoci ide o dostupnú formu hlasovania, systém má aj svoje slabiny. Závisí od poštových služieb v zahraničí a volič si musí hradiť návratné poštovné. Na druhej strane, pre mnohých je to jediná reálna možnosť, ako sa zapojiť do volieb bez náročného cestovania.

To sa má teraz zmeniť. Pripravovaná novela počíta s tým, že hlasovanie zo zahraničia sa presunie výlučne na zastupiteľské úrady. V praxi by to znamenalo koniec voľby poštou a nutnosť osobne prísť na ambasádu či konzulát, čo môže pre niektorých znamenať aj stovky kilometrov cestovania.

Fico hovorí o manipuláciách a podozreniach

Vládna koalícia tento krok obhajuje snahou zvýšiť dôveryhodnosť volieb. Argumentuje najmä tým, že pri korešpondenčnej voľbe nie je možné plnohodnotne zaručiť tajnosť hlasovania a kontrolu nad jeho priebehom.

Robert Fico považuje za dôležité, že v parlamente sa robí podstatný krok pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Takáto voľba vraj nespĺňa požiadavky demokratických, slobodných a tajných volieb a vytvára príležitosti na manipulácie. „Zurvalosť, s akou opozícia bojuje za túto formu voľby, je už sama osebe podozrivá. Opozícia je vydesená, že na povrch vyšlo ovplyvňovanie parlamentných volieb v roku 2023, keď britská vláda platila cez PR agentúru na Slovensku influencerov a rôzne známe tváre, aby pomohli dnešnej opozícii, osobitne PS, k víťazstvu,” uviedol Fico.

Predseda vlády je tiež toho názoru, že opozícia je zúfalá z toho, že po zrušení voľby poštou sa nemôže zopakovať to, že prakticky všetky hlasy zo zahraničia dostalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. „Priatelia z opozície, voľby v septembri 2027 musia byť férové, ukážte, čo viete a prestaňte sa spoliehať na zázraky zo zahraničia,” odkázal opozičným politikom.

Kritika z opozície

K pripravovaným zmenám sa vyjadril aj Gábor Grendel, ktorý upozornil na rozpor medzi programovým vyhlásením vlády a jej aktuálnymi krokmi. Podľa neho kabinet pôvodne sľuboval rozšírenie voľby poštou aj na prezidentské voľby, no dnes presadzuje jej obmedzenie aj pri parlamentných voľbách.

Grendel zároveň poukázal na vyjadrenia Mariána Kéryho, podľa ktorého je zavedenie voľby poštou pri prezidentských voľbách problematické pre ich dvojkolový charakter a krátky čas medzi kolami. Opozičný poslanec to vníma ako dôkaz, že vládne záväzky neboli realistické a kritizoval aj celkové napĺňanie programového vyhlásenia. „Vláda sľubovala rozšírenie voľby poštou, no dnes ju chce obmedziť. Podľa ich vlastných slov je to pritom technicky ťažko realizovateľné, čo ukazuje, že tieto záväzky neboli pripravené realisticky,“ uviedol.

Zmeny zasiahnu aj ďalšie voľby

Zmeny sa majú dotknúť aj prezidentských volieb, pri ktorých by sa po novom umožnilo hlasovanie na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Novela zároveň upravuje aj výšku volebných kaucií, ktoré sa majú po novom odvíjať od priemernej mzdy.

Ilustračná foto: TASR / AP

Opozícia upozorňuje, že nové pravidlá môžu mnohým Slovákom v zahraničí skomplikovať alebo znemožniť účasť na voľbách. Vláda naopak hovorí o potrebe posilniť transparentnosť a dôveru vo volebný systém. Stále však k návrhu pribúdajú pozmeňováky a zdá sa, že ani koalícia nemá v novele celkom zhodu. Diskusia o tejto zmene prebieha v parlamente už viacero dní a sprevádzajú ju ostré výmeny názorov medzi koalíciou a opozíciou.

Slovákov v zahraničí čaká ešte hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční 4. júla. O voľbu poštou môžu požiadať do 13. mája. Ak novela prejde, môže ísť o poslednú možnosť využiť tento spôsob hlasovania.

Do rozpravy je stále prihlásených viacero rečníkov a poslanci sa majú k téme vrátiť aj v ďalších dňoch. O finálnej podobe zákona tak zatiaľ nie je rozhodnuté.

Zásadné pritom je, že na prijatie zmien bude potrebná ústavná väčšina, teda 90 zo 150 poslancov. To znamená, že koalícia sa nezaobíde bez podpory časti opozície, čo výsledok hlasovania robí ešte neistejším. Najmä po tom, ako poslanci KDH a Hnutia Slovensko hlasovali s koalíciou pri zmene ústavy.

Novela volebného zákona, ktorá ruší voľbu poštou zo zahraničia, môže sťažiť hlasovanie zdravotne znevýhodneným. Upozornila na to komisárska pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. „Hoci návrh navonok rozširuje možnosti hlasovania zo zahraničia, pre časť voličov môže v skutočnosti vytvoriť nové bariéry,“ poukázala.

K téme sa pre redakciu interez vyjadril aj Peter Weisenbacher, slovenský publicista a občiansky aktivista a riaditeľ Inštitútu ľudských práv, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam verejného záujmu a ochrany práv. Podľa neho samotná zmena ešte automaticky neznamená porušenie práv, no problém vidí v jej dôsledkoch.

Foto: SITA/Jana Birošová

Má podľa vás takáto zmena súvis s ľudskými právami, najmä s právom voliť a byť volený?

Zmena spôsobu sama osebe nepredstavuje porušenie ľudských ani občianskych práv, ale je to ich obmedzenie. Obmedzenie ľudských a občianskych práv pritom musí byť vždy dostatočne zdôvodnené. V tomto prípade žiadne rozumné ani uveriteľné vysvetlenie zo strany vlády nebolo poskytnuté, a preto sa domnievam, že ide o neadekvátny zásah do výkonu volebného práva.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac