Vrazil do áut a prevrátil sa: Vodič štvorkolky mal nafúkať viac než 2 promile a mať zákaz šoférovať

Viac ako dva a pol promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 47-ročný muž, ktorý v nedeľu (3. 5.) popoludní havaroval na štvorkolke v žilinskej mestskej časti Budatín. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, jeho spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.
Muž na štvorkolke najprv vrazil do zaparkovaného vozidla Kia a po prevrátení štvorkolky na ľavú stranu došlo k nárazu do ďalšieho zaparkovaného vozidla. „Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá bola pozitívna, a to s výsledkom 2,54 promile,“ priblížila polícia.
Mal zákaz viesť motorové vozidlá
Policajti lustráciou zistili, že muž má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. „Muž bol obmedzený na osobnej slobode. Ďalšie okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala polícia.
