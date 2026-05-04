Ľudí znechutila príprava hotelovej praženice: Niektorí sľubujú, že ju po tomto videu už nebudú nikdy jesť

Ak sa chystáte na dovolenku, možno sa okrem iného tešíte aj na hotelové raňajky. Nemusíte myslieť na nákupy, na varenie, jednoducho si len pohodlne naberiete na tanier. Žena pracujúca v istom hoteli ale ukázala, ako pripravuje praženicu a ľudia ostali poriadne znechutení.
Už nikdy ju nedajú do úst
Ako informuje web New York Post, ľudí, najmä tých, ktorí často cestujú, rozhnevalo, ako sa v niektorých hoteloch pripravuje na raňajky praženica. Mnohých to znechutilo natoľko, že sa dušujú, že už nikdy ju nedajú do úst. Vlna rozhorčenia sa spustila po tom, ako Elizabeth Emmert, zamestnankyňa kuchyne v nemenovanom hoteli, uverejnila na sociálnej sieti video, ako takú hotelovú praženicu pripravuje.
Zábery si pozrelo už viac ako 12 miliónov ľudí. Aj samotná Elizabeth varuje, že po pozretí videa možno v hoteli praženicu už nikdy jesť chcieť nebudete.
Postup vyvolal pobúrenie
Nie je presne známe, či Elizabeth vyrábala pokrm z čerstvých vajíčok, na zábere sa totiž zrazu objaví plastové vrecúško so žltou vajíčkovou zmesou. Následne vrecúško s vajíčkami hodí na niekoľko minút do mikrovlnnej rúry. Vrecúško následne rozstrihne a nevábne vyzerajúci obsah vysype na tácku a rozpučí ho, aby konzistenciou o niečo viac pripomínal klasickú praženicu.
Pochopiteľne, takýto postup vyvolal mnoho otázok a nemálo pobúrenia. „To je choré,“ myslia si niektorí ľudia, ktorí príspevok na TikToku okomentovali. „Tajná prísada – mikroplasty,“ žartujú ďalší. Iní sa pýtajú, či je naozaj také náročné vziať čerstvé vajcia a pripraviť praženicu tak, ako by sa mala.
Každý dostane to, za čo si zaplatí
Viacero komentujúcich ale priznáva, že ich to vôbec neodrádza a nerozrušuje. Vysvetľujú dokonca, že nech je praženica pripravená akokoľvek, tá v hoteli im vždy chutí najviac. „Aj tak by som to zjedla. Nič, čo by nenapravila štipka soli a trocha korenia,“ píše ďalšia používateľka TikToku.
V komentároch sa ozval aj ďalší kuchár pracujúci v hoteli, ktorý sa pýta, čo to má byť. Dodáva, že v hoteli, kde pracuje, sa praženica pripravuje reálne, a to denne zo 100 až 250 čerstvých vajec. Jeden z komentujúcich poukazuje na to, že každý dostane také raňajky, za aké si zaplatí. Ak sú hotelové raňajky zadarmo, nič iné by ani nečakal.
