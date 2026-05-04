Ľudí znechutila príprava hotelovej praženice: Niektorí sľubujú, že ju po tomto videu už nebudú nikdy jesť

Foto: TikTok/ elizabeth.emmert

Petra Sušaninová
Keď videli prípravu hotelovej praženice, už nikdy ju nechcú dať do úst.

Ak sa chystáte na dovolenku, možno sa okrem iného tešíte aj na hotelové raňajky. Nemusíte myslieť na nákupy, na varenie, jednoducho si len pohodlne naberiete na tanier. Žena pracujúca v istom hoteli ale ukázala, ako pripravuje praženicu a ľudia ostali poriadne znechutení.

Už nikdy ju nedajú do úst

Ako informuje web New York Post, ľudí, najmä tých, ktorí často cestujú, rozhnevalo, ako sa v niektorých hoteloch pripravuje na raňajky praženica. Mnohých to znechutilo natoľko, že sa dušujú, že už nikdy ju nedajú do úst. Vlna rozhorčenia sa spustila po tom, ako Elizabeth Emmert, zamestnankyňa kuchyne v nemenovanom hoteli, uverejnila na sociálnej sieti video, ako takú hotelovú praženicu pripravuje.

Zábery si pozrelo už viac ako 12 miliónov ľudí. Aj samotná Elizabeth varuje, že po pozretí videa možno v hoteli praženicu už nikdy jesť chcieť nebudete.

@elizabeth.emmert♬ TY FOR USING MY SOUND – ໒꒰ྀི ๑ ´ ˘ ` ू ꒱ྀིაᰔᩚ܀∘˚🎀🫧🍭

Postup vyvolal pobúrenie

Nie je presne známe, či Elizabeth vyrábala pokrm z čerstvých vajíčok, na zábere sa totiž zrazu objaví plastové vrecúško so žltou vajíčkovou zmesou. Následne vrecúško s vajíčkami hodí na niekoľko minút do mikrovlnnej rúry. Vrecúško následne rozstrihne a nevábne vyzerajúci obsah vysype na tácku a rozpučí ho, aby konzistenciou o niečo viac pripomínal klasickú praženicu.

Pochopiteľne, takýto postup vyvolal mnoho otázok a nemálo pobúrenia. „To je choré,“ myslia si niektorí ľudia, ktorí príspevok na TikToku okomentovali. „Tajná prísada – mikroplasty,“ žartujú ďalší. Iní sa pýtajú, či je naozaj také náročné vziať čerstvé vajcia a pripraviť praženicu tak, ako by sa mala.

Ilustračná foto: Unsplash

Každý dostane to, za čo si zaplatí

Viacero komentujúcich ale priznáva, že ich to vôbec neodrádza a nerozrušuje. Vysvetľujú dokonca, že nech je praženica pripravená akokoľvek, tá v hoteli im vždy chutí najviac. „Aj tak by som to zjedla. Nič, čo by nenapravila štipka soli a trocha korenia,“ píše ďalšia používateľka TikToku.

V komentároch sa ozval aj ďalší kuchár pracujúci v hoteli, ktorý sa pýta, čo to má byť. Dodáva, že v hoteli, kde pracuje, sa praženica pripravuje reálne, a to denne zo 100 až 250 čerstvých vajec. Jeden z komentujúcich poukazuje na to, že každý dostane také raňajky, za aké si zaplatí. Ak sú hotelové raňajky zadarmo, nič iné by ani nečakal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predávajúci musia od dnes akceptovať bezhotovostné platby: Slováci reagujú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac