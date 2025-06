Rodiny obetí dostanú takúto sumu: Spoločnosť prezradila, koľko zaplatí pozostalým nešťastia, z ktorého naskakuje husia koža

Od leteckej tragédie, ktorá sa udiala v indickom meste Ahmadábád, už prešlo niekoľko hodín, no svet sa z nej ešte nespamätal. No ani si nedokážeme predstaviť, čo musia v týchto chvíľach prežívať rodiny a blízki obetí. Aj keď peniaze milovaných už nedokážu vrátiť späť, spoločnosť Tata Group, ktorá vlastní leteckého dopravcu Air India oznámila, že pozostalým vyplatí odškodné.

Tata Group avizovala, že každá rodina obetí havárie Boeingu 787-8 Dreamliner dostane odškodné vo výške 10 miliónov indických rupií, čo je v prepočte okolo 100-tisíc eur, informoval denník The Times of India. Okrem toho chce uhradiť zraneným náklady na liečbu a tiež pomôcť s financovaním opravy ubytovne, do ktorej stroj narazil.

Doteraz sa nič podobné nestalo

Noel Tata, výkonný riaditeľ Tata Investment Corporation vyjadril hlboký smútok nad nehodou a úprimnú sústrasť pozostalým. Tragédia, ktorá sa udiala, nemá obdoby. Ani pre leteckú spoločnosť Air India od čias, ako ju odkúpila spoločnosť Tata Group, ani pre Boeing. Dreamliner doteraz nemal žiadnu smrteľnú nehodu. Incident, ktorý sa udial, navždy prepísal novodobú históriu letectva.

Čo o nešťastí vieme?

Ako sme vás informovali, lietadlo spoločnosti Air India, smerujúce do Londýna, havarovalo krátko po vzlietnutí z letiska v indickom meste Ahmadábád. Na palube sa nachádzalo 242 ľudí, vrátane 53 občanov Spojeného kráľovstva. Príčiny tragédie zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené.

Hoci pôvodné informácie hovorili, že nikto z cestujúcich neprežil, napokon to vyzerá, že sa stal zázrak a z vraku lietadla sa dostal minimálne jeden preživší. Má ísť o 40-ročného britského občana Vishwasha Kumara Ramesha, ktorý bol v Indii na návšteve rodiny, píšu miestne médiá Hisdustan Times a The New Indian Express.

Muž dokonca podľa najnovších informácií neutrpel žiadne vážne zranenia a z miesta nehody, zjavne v šoku, odišiel po vlastných. Aktuálne sa má nachádzať v miestnej nemocnici. Pre médiá dokonca v rýchlosti opísal, čo sa stalo. „Tridsať sekúnd po štarte sa ozval hlasný zvuk a potom sa lietadlo zrútilo. Všetko sa to stalo tak rýchlo,“ povedal zrejme jediný preživší.

Podľa agentúry AFP bolo na palube 169 občanov Indie, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí.