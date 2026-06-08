Cesta smerom do Zvolena je uzavretá: Zrazili sa štyri autá, po R1 neprejdete

Rýchlostnú cestu R1 pri Budči smerom do Zvolena v pondelok ráno uzavreli pre nehodu štyroch áut. Nehoda sa stala na 140. kilometri cesty. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR. „Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Budču,“ doplnila.
Nehoda sa stala aj na D1 pri Senci, kde sa zrazili tri autá. Podľa Zelenej vlny sa tvoria kolóny, rátať musíte so zdržaním.
Smutné správy z ciest
Policajti boli aj včera privolaní do katastra obce Slovinky v okrese Spišská Nová Ves. V lesnom poraste bolo nájdené telo 56-ročného muža bez známok života. Odišiel na štvorkolke, no domov sa už nevrátil.
Ako informuje na sociálnej sieti košická polícia, 56-ročný muž mal na štvorkolke z domu odísť ešte počas soboty. Jeho rodina po ňom začala pátrať po tom, ako sa nevrátil domov. Muža sa napokon podarilo nájsť pri štvorkolke na lesnej ceste. Z doposiaľ nezistených príčin mal naraziť do stromu. „Obhliadajúci lekár cudzie zavinenie predbežne vylúčil a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy. Presná príčina smrti bude známa až po jej vykonaní,“ informuje polícia.
Na mieste, kde sa telo našlo, zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Poverený príslušník OO PZ v Krompachoch začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti incidentu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Polícia apeluje na vodičov štvorkoliek a ďalších terénnych vozidiel, aby jazdu v lesnom a náročnom teréne nepodceňovali. Jazdu je nutné prispôsobiť aktuálnemu stavu terénu, svojim schopnostiam a zabúdať netreba ani na ochranné prvky. Tie môžu v kritických situáciách rozhodovať o rozdiele medzi životom a smrťou.
Incident so smutným koncom hlási aj prešovská polícia
Dopravnú nehodu s tragickými následkami hlási na sociálnej sieti aj prešovská polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. K tragédii došlo včera po dvanástej hodine v okrese Svidník, za obcou Šarišský Štiavnik v smere na Radomu. „Pri zrážke nákladného vozidla a motocykla utrpel 67-ročný motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ popisuje polícia.
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