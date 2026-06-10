Slovensko hlási výnimočný prípad: V bratislavskej nemocnici prišli na svet siamské dvojčatá

V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa narodili siamské dvojčatá. Ide o mimoriadne vzácny prípad, pri ktorom sa o novorodencov starajú špecialisti z viacerých medicínskych odborov.
Na raritnú udalosť upozornila TV Markíza. Národný ústav detských chorôb informoval, že dvojčatá prišli na svet v utorok pod dohľadom odborníkov z NÚDCH a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Nemocnica zatiaľ nezverejnila podrobnosti o zdravotnom stave detí ani matky.
Takéto prípady patria medzi najvzácnejšie
Narodenie siamských dvojčiat je vo svete mimoriadne zriedkavé. Podľa údajov zdravotníckeho portálu WebMD, na ktoré sa Markíza odvoláva, sa takýto prípad objaví približne raz za 50 000 až 60 000 pôrodov.
Štatistiky zároveň ukazujú, že siamské dvojčatá čelia viacerým zdravotným komplikáciám. Viac ako polovica z nich sa narodí mŕtva a ďalšie často neprežijú prvé hodiny po pôrode. Len časť z tých, ktoré prežijú, je neskôr vhodná na operačné oddelenie.
Viac informácií majú zverejniť neskôr
Hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická uviedla, že podrobnejšie informácie poskytne nemocnica dnes. Zatiaľ nie je známe, v akom stave sa novorodenci nachádzajú, ani aké budú ďalšie kroky lekárov.
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