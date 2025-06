Stojí 248 miliónov a váži ako 29 slonov: Boeing 787 doteraz nemal žiadnu smrteľnú nehodu, lieta aj z Viedne

Celý svet zasiahol smútok po páde lietadla Boeing 787-8 Dreamliner spoločnosti Air India. Lietadlo vrazilo do budovy a okamžite nastal výbuch. Na palube sa nachádzalo 242 ľudí a podľa prvotných informácií nemal prežiť nikto. No vyzerá to tak, že sa stal zázrak a minimálne jeden z pasažierov prežil pád lietadla a odišiel po vlastných. Navyše opísal, čo sa stalo. Príčiny tragédie zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, no odborníci sa domnievajú, že mohlo dôjsť k náhlej strate výkonu motorov počas kritickej fázy letu. Ide o vôbec prvú haváriu lietadla typu Boeing 787 v histórii. Vráťme sa späť na začiatok — čím sa stala táto flotila prelomovou a ako sa jej podarilo získať vedúce postavenie vo svete letectva?

Názov Dreamliner, ktorý môžeme voľne preložiť ako „lietadlo snov“, znie v aktuálnej súvislosti mimoriadne trpko. Spája sa však s technologickým prelomom a inováciami v oblasti komerčného letectva.

Prvýkrát bol tento typ lietadla uvedený na trh v roku 2011, čo znamená, že 14 rokov sa mu nešťastia takéhoto rázu vyhýbali, priblížil The Guardian. Model Boeing 787 má dnes vo svojej flotile množstvo prestížnych leteckých spoločností.

Boeing 787 zásadne zmenil pravidlá hry v komerčnom letectve

Pôvodne mal niesť názov „7E7“, no napokon z tohto zámeru zišlo a spoločnosť zostala pri klasickom štýle pomenovania svojich strojov prostredníctvom čísel. Traduje sa, že číslo „8“ bolo medzi dve sedmičky vtesnané preto, lebo v Číne sa považuje za šťastné, spomenul web spoločnosti Aversan, ktorá sa podieľala na jeho vývoji.

Dreamliner bol uvedený na trh ešte v apríli 2004 a o štyri roky neskôr mali byť dodané prvé kusy, no nastali komplikácie a došlo k oneskoreniu. Prvý skúšobný let týmto modelom sa uskutočnil až koncom roka 2009 a prvé lietadlo bolo dodané japonskej leteckej spoločnosti All Nippon Airways 26. septembra 2011, vysvetlilo Múzeum letectva.

A Boeing 787 si našiel svojich cestujúcich. Dokonca také obrovské množstvo, že za necelých 14 rokov jeho flotila prepravila viac ako miliardu cestujúcich, čo sa nepodarilo žiadnemu inému širokotrupovému lietadlu, ktoré má na rozdiel od úzkotrupových dve uličky medzi sedadlami, pochválila sa spoločnosť Boeing svojimi úspechmi, ktoré vďaka tomuto modelu lietadiel dosiahla.

Čím je taký výnimočný?

