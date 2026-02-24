Nové pravidlá pre rodičovský dôchodok: Kedy prídu peniaze a na čo si dať pri daniach pozor?

Foto: Pexels / TASR - Maroš Černý

Dana Kleinová
Dôchodky
Sociálna poisťovňa avizuje termíny aj prísne pravidlá.

V súčasnosti zamestnanci ale tiež živnostníci riešia daňové priznania a spolu s nimi aj to, komu darujú svoje percentá z dane. Po novom ich pritom nemusia darovať len organizáciám, ale ďalšie percentá môžu darovať aj svojim rodičom na dôchodku. 

Sociálna poisťovňa preto zverejnila prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť o asignácii dane, ktorá nahradila rodičovský dôchodok. Prvé, čo zdôraznila, je, že nárok na asignáciu dane má len poberateľ riadneho starobného dôchodku, nie predčasného. V prípade poberateľov invalidného dôchodku či pozostalostného dôchodku je tiež podmienka, že musia zároveň poberať aj riadny starobný dôchodok.

Čo potrebujete vedieť

Darovať percentá z daní môžete len vlastným rodičom. Nemôžete ich venovať svokrovcom ani iným členom rodiny v prípade, že už vaši rodičia nežijú a chceli by ste pomôcť niekomu inému.

Samotný poberateľ, teda rodič, ktorému táto suma pôjde, pritom nemá žiadne povinnosti. Nemusí o vyplatenie požiadať ani predložiť žiadne doklady. Aby bola asignácia dane vyplatená poberateľovi relevantného dôchodku, daňovník, teda dieťa, musí v daňovom priznaní/vyhlásení jednoducho uviesť, že chce 2 percentá dane poukázať rodičovi a musia byť splnené všetky zákonné podmienky.

Foto: Image by freepik

K daňovému priznaniu nie je potrebné predložiť kópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku ani potvrdenie o poberaní dôchodku. Overenie splnenia podmienky poberania relevantného druhu dôchodku totiž prebieha prostredníctvom priamej komunikácie medzi dotknutými inštitúciami, teda medzi Sociálnou poisťovňou a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Kedy dostanú peniaze

Vyplatenie asignácie dane poberateľom dôchodku závisí od termínu podania daňového priznania/vyhlásenia a oznámenia údajov (komu, v akej sume) Sociálnej poisťovni zo strany Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Celý proces vyplatenia je viazaný na zákonné lehoty. Napríklad, ak bolo daňové priznanie podané do 31. marca 2026, Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom dôchodku asignáciu dane najneskôr do 31. augusta 2026.

V prípade, že chcete skontrolovať, akú sumu vaši rodičia dostanú, s touto otázkou sa musíte obrátiť na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Hoci sa totiž asignácia dane stále ľudovo nazýva „rodičovským dôchodkom“, nie je dávkou vyplácanou zo sociálneho poistenia a do kompetencie Sociálnej poisťovne nepatrí určovať jej sumu a ani posudzovať, či sú splnené zákonom stanovené podmienky na jej vyplatenie. Uvedené patrí do kompetencie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

