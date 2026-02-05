Rodičia, pozor na zásadné zmeny: Ak chcete dieťa prihlásiť do školy, takto musíte postupovať po novom

Do nového elektronického systému ePrihlášky sa zaregistrovalo už 16-tisíc zákonných zástupcov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Pripomenulo, že prostredníctvom daného systému budú rodičia podávať prihlášky na základné a stredné školy a do materských škôl.
Už v súčasnosti je otvorený na registráciu a rodičom slúži aj na vyhľadávanie škôl podľa rôznych parametrov. Čoskoro, a to od 8. februára, bude možné prostredníctvom neho podať prihlášky na stredné školy. Pre podávanie prihlášok na stredné školy bude otvorený do 20. februára.
Školy sa na systém pripravovali vopred
„Systém ePrihlášky v uplynulých týždňoch využívali primárne školy, ktoré sa prihlasovali, nastavovali svoje údaje a pripravovali sa na prijímacie konanie. Aktuálne je v systéme aktívnych približne 5-tisíc materských, základných a stredných škôl,“ uviedlo ministerstvo.
Doplnilo, že už od začiatku roka poskytuje základným školám školenia k tomu, ako prihlášky spracovať, skontrolovať a postúpiť na stredné školy. Iba za posledné dva týždne absolvovalo kurzy k systému ePrihlášky vyše 1 600 zástupcov základných škôl, dostupné sú aj ďalšie termíny školení.
„Registrácia do systému je jednoduchá a rýchla. Stačí na portáli www.eprihlasky.iedu.sk zadať meno, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo. Do dvoch minút systém verifikuje údaje a registrácia je po potvrdení notifikácie v e-maili hotová. Využiť môžete aj registráciu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom,“ priblížil rezort školstva.
Ministerstvo apeluje na využívanie oficiálneho portálu
Rodičom odporúča, aby sa registrovali vopred, po spustení možnosti podávať prihlášky potom bude stačiť, aby si vybrali školy, zoradili ich podľa preferencií a odoslali prihlášku. Konkrétny postup môžu nájsť vo videu, ďalšie informácie a kontakty na prípadnú podporu sú dostupné na stránke ePrihlášky.
„Ministerstvo v tejto súvislosti vyzvalo základné školy na spoluprácu pri informovaní rodičov o elektronickom podávaní prihlášok prostredníctvom stránky www.eprihlasky.iedu.sk. Aj keď elektronické odosielanie prihlášok z externých systémov do systému ePrihlášky je možné, ministerstvo školstva odporúča rodičom žiakov končiacich ročníkov základných škôl, aby pri podávaní prihlášok na stredné školy v termíne od 8. do 20. februára využili oficiálny portál ePrihlášky,“ apeluje MŠVVaM SR.
Ak totiž rodičia podajú prihlášku cez oficiálny portál ministerstva, budú mať po podaní prihlášky dostupné aj ďalšie funkcionality, napríklad prehľad o stave vybavenia prihlášky či e-mailové notifikácie o zmenách. Portál zároveň umožní online podanie odvolania alebo prihlášky na druhé kolo prijímacích skúšok pre tých, ktorí neuspejú v prvom kole. „Služba je navrhnutá tak, aby občanom poskytla viac ako len podanie prihlášky,“ uzavrelo ministerstvo školstva.
