Robert Fico sa stretol s Vučičom: Vraj ide o začiatok novej etapy spolupráce, ich cestu kritizuje celý Západ

Slovenský premiér Robert Fico sa v stredu v Pekingu stretol na bilaterálnom rokovaní so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. O stretnutí informoval Vučič na sociálnej sieti Facebook, pričom ho označil za srdečné a priateľské, píše TASR.
Podľa srbského prezidenta sa obaja lídri rozprávali o politickej situácii v Európe, bilaterálnej spolupráci aj regionálnych výzvach. „Hovorili sme o posilnení spolupráce v oblasti energetiky, infraštruktúry a obchodu, ktoré otvárajú priestor pre nové investície a lepšie prepojenie našich ekonomík,“ napísal srbský prezident.
Snaha o prehĺbenie vzťahov
Zároveň vyjadril presvedčenie, že v najbližšom období sa podarí ešte viac prehĺbiť politickú a ekonomickú spoluprácu, čo podľa neho prispeje k užšiemu prepojeniu oboch krajín a národov. Fico avizoval bilaterálne rokovanie s Vučičom ešte pred odletom do Číny.
Obaja sa ako jediní západní lídri v stredu zúčastnili na slávnostnej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Rovnako v máji navštívili aj Moskvu, kde sa zúčastnili na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Za túto cestu si vyslúžili kritiku viacerých európskych predstaviteľov.
