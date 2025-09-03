Ceciliu Gonzagu vrátili do Levoče: Expertíza už je hotová, busta nie je originál, povedal Machala

Foto: SITA (Milan Illík), Facebook (Peter Župník)

Monika Šuchová
Kríza v kultúre
Generálny tajomník služobného úradu uviedol, že busta nie je originál.

Príbeh busty stále žije. Cecilia Gonzaga, ktorej autorstvo sa pripisovalo Donatellovi, za posledné mesiace prežila turbulentnú jazdu. Zo SNM – Spišského múzea v Levoči, kde bola uložená, ju bez informovania odbornej verejnosti a v sprievode kukláčov odniesol generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala.

Bez konzultácií s odborníkmi mala byť presunutá do Centra bezpečnostno-technických činností rezortu vnútra v Topoľčanoch. A dnes, ako sa ukázalo, sa vrátila späť do Levoče. Ministerstvo kultúry vopred informovalo, že o ďalšej budúcnosti busty bude informovať na tlačovej konferencii s názvom: „Návrat busty do Levoče a prezentácia výsledkov expertízneho posudku pravosti busty Cecilie Gonzagy“.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Padla ďalšia hlava: Vedenie Slovenského národného múzea odvolalo riaditeľku múzea Červený kameň Ivanu Janáčkovú
2.
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
3.
SNG demontovala ďalšie dielo: Králik dal z galérie odstrániť trvalú výstavu bez autorkinho súhlasu
Zobraziť všetky články (75)

Na mieste sa opäť ukázal Machala a niekoľko ochrankárov. Generálny tajomník služobného úradu uviedol, že busta nie je originál. Na tlačovke skritizoval odborníčku Martu Herucovú, ktorá jej autenticitu potvrdila začiatkom tohto roka, hovoril o provokáciách a odsúdil prácu médií.

Autenticitu busty posúdil 11. júla Francesco Caglioti, ktorý o nej uviedol, že ide o úmyselný falzifikát. Jeho výskum mal ukázať, že ide o dielo z 19. storočia. Socha mala byť vyrobená v roku 1894 s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od tzv. Belle Florentine v Louvri.

Machala dodal, že nejde o portrét Cecílie Gonzagovej, ale o relikviár svätej Konštancie mučeníčky. Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia renesančného originálu z 19. storočia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac