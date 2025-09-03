Ceciliu Gonzagu vrátili do Levoče: Expertíza už je hotová, busta nie je originál, povedal Machala

Príbeh busty stále žije. Cecilia Gonzaga, ktorej autorstvo sa pripisovalo Donatellovi, za posledné mesiace prežila turbulentnú jazdu. Zo SNM – Spišského múzea v Levoči, kde bola uložená, ju bez informovania odbornej verejnosti a v sprievode kukláčov odniesol generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala.
Bez konzultácií s odborníkmi mala byť presunutá do Centra bezpečnostno-technických činností rezortu vnútra v Topoľčanoch. A dnes, ako sa ukázalo, sa vrátila späť do Levoče. Ministerstvo kultúry vopred informovalo, že o ďalšej budúcnosti busty bude informovať na tlačovej konferencii s názvom: „Návrat busty do Levoče a prezentácia výsledkov expertízneho posudku pravosti busty Cecilie Gonzagy“.
Na mieste sa opäť ukázal Machala a niekoľko ochrankárov. Generálny tajomník služobného úradu uviedol, že busta nie je originál. Na tlačovke skritizoval odborníčku Martu Herucovú, ktorá jej autenticitu potvrdila začiatkom tohto roka, hovoril o provokáciách a odsúdil prácu médií.
Autenticitu busty posúdil 11. júla Francesco Caglioti, ktorý o nej uviedol, že ide o úmyselný falzifikát. Jeho výskum mal ukázať, že ide o dielo z 19. storočia. Socha mala byť vyrobená v roku 1894 s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od tzv. Belle Florentine v Louvri.
Machala dodal, že nejde o portrét Cecílie Gonzagovej, ale o relikviár svätej Konštancie mučeníčky. Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia renesančného originálu z 19. storočia.
