Riaditeľ SIS Gašpar svoje auto zatajil, zrejme porušil povinnosť: Na nedávnej technickej kontrole malo problémy

Okolo havarovaného auta vyplávali na povrch nezrovnalosti.

Ako sme vás informovali, riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dnes ráno podľa informácií autonehodu. K incidentu mali dôjsť v Nitre, v lokalite pod Zoborom. K autu sa Gašpar v predošlých majetkových priznaniach nepriznával. Problémy vyvstali aj na nedávnej technickej kontrole.

Okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe, no na fotografiách je vidieť nabúraný Dodge Challenger v typickej žltej farbe. Vyzerá to, že na aute nie sú veľké škody. Podľa ďalšieho účastníka nehody mal Gašpar nabúrať do jeho auta a vraj išiel rýchlo. 14-ročné dievča utrpelo ľahké zranenia. Portálu SME sa ale podarilo zistiť, že s Gašparovým autom zrejme nie je všetko s kostolným poriadkom.

Začiatkom augusta absolvovalo auto STK, pričom boli zistené vážne problémy. Autu síce nebola zakázaná prevádzka, no bolo označené za dočasne spôsobilé a majiteľ má 60 dní na vykonanie nápravy a opätovnú kontrolu. Gašpar na sociálnej sieti priznal, že je majiteľom auta viac ako 5 rokov a kúpil ho za peniaze, ktoré zarobil. Tvrdí, že stálo menej ako nová Škoda Superb (podľa aktuálnych cien niečo vyše 37 000 eur).

Zdá sa ale, že Gašpar fakt, že je majiteľom, až doteraz tajil a pravdepodobne porušil povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Vo verejne dostupných majetkových priznaniach za rok 2022 a 2023 totiž auto ako svoj majetok neuvádza.

