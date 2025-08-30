Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal autonehodu: Svoje luxusné auto nabúral pod Zoborom

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dnes ráno podľa informácií TV Joj autonehodu. K incidentu mali prísť v Nitre, v lokalite pod Zoborom.
Syn poslanca Tibora Gašpara by mal byť v poriadku. Okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe, no na fotografiách je vidieť nabúraný Dodge Challenger v typickej žltej farbe. Vyzerá to, že na aute nie sú veľké škody. Podľa ďalšieho účastníka nehody mal Gašpar nabúrať do jeho auta a vraj išiel rýchlo, informujú TVNoviny.
Správu aktualizujeme.
