Revolučná inovácia, s ktorou prišla firma z Prešova: Ich vodíkové lietadlo už teraz zaujalo svet

Na východe Slovenska vyvíjajú prototyp jedného z prvých vodíkových lietadiel s vertikálnym vzletom a pristávaním. Jeho vývoj podporuje aj Európska únia ako jeden z najinovatívnejších projektov v rámci budúcnosti zelenej mobility. Projekt H2 VTOL by mal trvať šesť rokov a celkové náklady by mali dosiahnuť 64,8 milióna eur. Informovala o tom v utorok spoločnosť Tomark Proton, ktorá lietadlo vyvíja.

Projekt, ktorý zahŕňa vývoj lietadla na vodíkový pohon s možnosťou vertikálneho štartu, ako aj vývoj a certifikáciu odľahčených recyklovateľných vodíkových nádrží a ventilov na stlačený vodík pre letectvo a iné formy dopravy, predstavili v utorok v Bratislave.

„S vývojom sme začali minulý rok, H2 VTOL má potenciál nielen ekologicky nahradiť vrtuľníky, ale aj predefinovať dopravu v mestách či logistike, čo vzbudilo pozornosť viacerých investorov,“ uviedol spolumajiteľ a riaditeľ spoločnosti Martin Sedlák.

Zároveň by mal vzniknúť pilotný ekosystém vodíkovej mobility, a to od zelenej výroby a skladovania vodíka cez tankovanie až po vodíkové lietadlo s postupným presahom do autonómnych dronov.

Vzbudili celosvetový záujem

Spoločnosť skonštatovala, že technologická novinka zo Slovenska stihla vzbudiť vlnu záujmu po celej Európe aj na Blízkom východe. Už v súčasnosti by mala pritom spolupracovať s technologickými lídrami ako BMW, Neuman & Esser, HDF Energy, EVO či Skeleton Technologies.

„Ide o významný technologický krok. Podľa mojej mienky bude znamenať revolúciu vo svete vodíkového letectva. Veľmi jasne vnímam vo svete trend uberať sa cestou nových nízkoemisných mobilných technológií,“ povedal Juraj Sinay, profesor na univerzitách v Košiciach a Ostrave a poradca štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva pre vodíkové technológie.

Okrem technologických inovácií má projekt podľa Sinaya aj výrazný spoločenský dosah. Vytvoriť by mal približne 16 výskumných pozícií a takmer 5000 nepriamych pracovných miest. Celkovo by sa doňho malo zapojiť deväť univerzít, počíta sa so vznikom 20 patentov, posilnením energetickej bezpečnosti a znížením uhlíkovej stopy v rámci Slovenska.