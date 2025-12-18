Reštaurácia z emotívnej epizódy šou Na nože skončila: Nenápadne zatvorila brány, na jej mieste je už iný podnik

Šéfkuchár Martin Novák v rámci šou Na nože neraz prichádza do podnikov, ktoré sa pasujú s nemalými problémami. Robí všetko, čo je v jeho silách, aby im pomohol postaviť sa na nohy a prosperovať. Nie vždy sa to ale podarí. Zatvorila ďalšia z reštaurácií, ktorú ste mohli vidieť na televíznych obrazovkách.
Už tu nájdete iný podnik
Ako píše Mediaboom, reštaurácia Heydučka v Bratislave skončila. Stále si môžete otvoriť web podniku, kde sľubuje kvalitnú domácu kuchyňu a moderné jedlá. Posledné menu ale bolo uverejnené na pondelok 7. júla. „Heydučka skončila. Na našej adrese nájdete nový podnik. Ďakujeme za vaše návštevy,“ hlási krátky oznam na Instagrame.
Ako sme vás informovali, Heydučka sa nachádzala v dobrej lokalite, mohla teda prilákať mnoho zákazníkov, no stagnovala. Kuchár Frenkie podal nepresvedčivý výkon, ktorým šéfkuchára Martina vôbec neohúril. Väčší problém ale nastal, keď v zásobách objavil produkty po záruke. Podnik musel na daný deň ihneď „z technických príčin“ zatvoriť.
Nevyužitý potenciál
Ako býva zvykom, Novák po nastolení poriadku vynovil koncept a prekopal menu reštaurácie. Žiaľ, Frenkie, ktorého emočný príbeh pohol mnohými ľuďmi, musel reštauráciu pre zdravotné dôvody opustiť. Prevádzke napokon šéfkuchár Martin udelil dva nože z piatich.
Podnik sme sa neskôr vybrali otestovať aj my. Jedlo neurazilo, no ani ničím neohúrilo. Odchádzali sme vcelku s pozitívnymi dojmami. Obsluha ale nebola celkom na úrovni, na akej by mala byť. Napriek potenciálu, ktorý Heydučka mala a napriek pomoci Martina Nováka, sa v nej už ale nenajete.
