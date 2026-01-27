Renáta Názlerová trafila klinec po hlavičke: Povedala nahlas pravdu o tom, ktoré ženy sú naozaj nezabudnuteľné

Foto: Instagram (renata_nazlerova)

Frederika Lyžičiar
Podľa Renáty Názlerovej krása zaujme, no osobnosť zostáva.

Otázka, či je pre ženu dôležitejšia krása alebo zaujímavosť, sa vracia v rôznych podobách už celé generácie. Odpoveď pritom často nehovorí len o ženách samotných, ale aj o tom, ako sa na ne pozerá spoločnosť.

Téma vzťahu medzi vonkajšou krásou a vnútornou hĺbkou sa na sociálnych sieťach vracia opakovane v rôznych podobách. Tentoraz sa k nej vyjadrila Renáta Názlerová, ktorá vo svojom príspevku na Instagrame otvorila úvahu o tom, čo v človeku zanechá trvalejší dojem.

Nadväzuje tým na svoju dlhodobejšiu komunikáciu o autenticite, sebaúcte a vyrovnávaní sa s negatívnymi reakciami verejnosti, či už pri odkazoch neprajníkom, alebo v momentoch, keď sa na sociálnych sieťach ukázala bez filtrov a mejkapu. V najnovšom zamyslení sa dotkla rozdielu medzi tým, čo zaujme na prvý pohľad, a tým, čo zostáva dlhšie, pričom naznačila, že vnútorná hĺbka má v tomto porovnaní výraznejšiu váhu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Renáta Názlerová (@renata_nazlerova)

Krása verzus osobnosť

Renáta Názlerová v príspevku pomenovala rozdiel medzi tým, čo dokáže zaujať na prvý pohľad, a tým, čo v človeku zostáva dlhšie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Renáta Názlerová (@renata_nazlerova)


Svoje zamyslenie otvorila jednoduchou otázkou: „Radšej pekná alebo zaujímavá? Pekná žena zaujme na prvý pohľad. Zaujímavá žena zostane v hlave ešte večer pred spaním. Peknosť je dar pre oči. Zaujímavosť je dar pre myseľ. Jedna ťa prinúti povedať wau. Druhá ťa prinúti pýtať sa, kto vlastne je? A práve v tej otázke je kúzlo,“ napísala na úvod svojho príspevku. Podľa nej krása funguje okamžite, no osobnosť vytvára hlbší a trvalejší dojem.

Keď niekto narúša predstavy

