Išla s kožou na trh. Renáta Názlerová opäť rozvírila vlnu diskusií a predviedla sa bez mejkapu a filtrov

Foto: Facebook (Renáta Názlerová - officiálna stránka)

Jana Petrejová
Stavila na prirodzenosť, za ktorú sa rozhodne nehanbí.

Vo videách zakaždým pôsobí suverénne a sebavedome. Zdá sa, že životná koučka je vyrovnaná žena bez akýchkoľvek zábran. A zatiaľ čo mnohé ženy by to nedokázali a ovládol by ich strach a hrôza, čo by na to povedali ostatní, ona to dala ľavou zadnou. Opäť sa ukázalo, že je vyzbrojená sebadôverou a nechýba jej autenticita, ktorú predviedla vo veľkom štýle. 

Málokto je taký úprimný a prostoreký ako Renáta Názlerová, ktorá sa pravidelne prihovára svojim fanúšikom na sociálnej sieti, kde rozoberá rôzne témy. Často sa vyjadruje aj k menej príjemným veciam, vrátane hejterov a kritikov, ktorí si rozhodne nedávajú servítku pred ústa. Avšak, tak ako oni dajú najavo, čo sa im nepáči, rovnako aj televízna sudkyňa nie je ticho a povie nahlas, čo si o nich myslí. Často tak vznikne na Facebooku zaujímavá debata a jej príspevky sú zaplavené desiatkami komentárov.

Prirodzenosť jej pristane

Aj tentokrát ľudia reagovali na jednu z jej posledných fotografií, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. Vyslúžila si vyše tisíc reakcií prevažne od fanúšikov, ktorí moderátorku obdivujú a schvaľujú, čo spravila. Vo svete, v ktorom často víťazí krása a bezchybný vzhľad plný mejkapu a filtrov, sa nevidí bežne niečo také, k čomu sa odhodlala Renáta Názlerová. Išla s kožou na trh a podelila sa s ostatnými o záber, ktorý zachytáva tvár životnej koučky zblízka. Aby toho nebolo málo, na snímke je nenalíčená.

„Bez mejkapu, bez filtra. „Totál brutál naturál.“ Cestou od lekára mi manžel hovorí, že si dáme jednu rýchlu kávu. Rýchlu ako rýchlu, keďže chodím stále s barlami. Ale teda po viacerých kritikách na margo mejkapu (je ho veľa, je ho malo, nie je pekný, a podobne) a na filtre (vraj sa odmietam pozrieť vizuálnej realite seba samej priamo do očí) som sa teda cvakla i takto „in natura“. A viete čo? Aj tak sa sama sebe páčim,“ napísala Renáta ku fotografii.

Životná koučka si momentálne dáva dokopy svoje opuchnuté koleno. Už 40 rokov má v ňom skrutky a je rada, že vôbec chodí, preto spomenula, že jej spoločníkmi sú momentálne barle. „No a vy ako? Maľujete sa vždy, keď idete z domu? Alebo vôbec, alebo iba príležitostne? Krásny pondelok,“ pokračovala Renáta v popisku.

Aké sú reakcie fanúšičiek?

