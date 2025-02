Pri Bratislave otvorili nový supermarket, prekvapil nás cenami a službami. Pozrite sa, ako to v unikátnom koncepte vyzerá

Ešte začiatkom februára sme vás informovali o tom, že na slovenskej diaľnici rastie zaujímavý projekt, aký u nás zatiaľ nemá zastúpenie. Pod názvom RestPoint sa chce investor čo najviac priblížiť tranzitujúcim motoristom a poskytnúť im pestrú paletu služieb.

Zabezpečiť to má prostredníctvom príjemného prostredia a moderného komplexu, v ktorom sa nachádza kaviareň, reštaurácia a supermarket. Ako bonus bol avizovaný takzvaný drive-in a veľkokapacitný zálohomat. Návštevníci prechádzajúci diaľnicou D4 si tak okrem prestávky pri šoférovaní rovno môžu vybaviť nákup základných potravín, respektíve si dať plnohodnotné jedlo a teplú kávu.

Prvá prevádzka bola otvorená iba pred pár dňami na odpočívadle D4 – Juh medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami. Zaujímavosťou je, že kompetentní avizovali férové ceny, ktoré nebudú pripomínať typické diaľničné odpočívadlá so značnou prirážkou. My sme sa teda do RestPoint D4 vybrali a zisťovali, aký sortiment supermarket ponúka, aké sú v ňom ceny a tiež sme kontaktovali zástupcov projektu s otázkami, či plánujú koncept aj naďalej rozvíjať.

Príjemné prekvapenie a moderný interiér

Na návštevu novej prevádzky sme zvolili rušný začiatok týždňa a v poobedných hodinách sme dorazili na miesto. RestPoint je už zaznačený v mapách a tak by vás navigácia mala bezpečne priviesť priamo k nemu. Po zjazde z diaľnice D4 sme prešli okolo čerpacej stanice OMV a cez parkovisko sa dostali až k novej budove, ktorú nemôžete minúť. Okolie vrátane parkoviska je stále v procese dokončovania, no zaparkovať už viete priamo pri RestPoint.

Na naše prekvapenie tu bolo odstavených viacero vozidiel, niekoľko ľudí už sedelo v exteriéri a vychutnávalo si kávu či občerstvenie. My sme cez hlavný vchod prešli do budovy, ktorá dýcha novotou a zastrešuje všetko, čo potrebujete. Na ľavej strane sa nachádzala presklená terasa so sedením, v dokončovacej fáze bol detský kútik na jej konci. Priamo pred nami bola priestranná reštaurácia a kaviareň. V čase našej návštevy tu sedelo približne 8 – 10 ľudí.

Naším hlavným cieľom bol ale supermarket, do ktorého sa vstupovalo na pravej strane prevádzky. Ten by mal byť otvorený každý deň od 5:30 hod. do 22:00 hod., čo sú veľkorysé otváracie hodiny a umožňujú tak nákup základných tovarov aj v čase, kedy sú napríklad všetky ostatné reťazce v blízkom okolí zatvorené.

Ide o predajňu menšieho typu, ktorá pripomína typické lokálne obchodíky. Už na prvý pohľad však vynikala moderným dizajnom a čistotou, čo nás potešilo. Je však potrebné skonštatovať, že stále ide o čerstvo otvorený komplex. Po vstupe nám už nič nebránilo v skúmaní sortimentu a cien. Tie nás pomerne prekvapili.

