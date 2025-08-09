V špeciálnom supermarkete budú čoskoro nakupovať ďalší Slováci. Unikátny koncept sa rozšíri na frekventovanom ťahu

Diaľničné odpočívadlá si vo väčšine prípadov motoristi stereotypne predstavujú ako štandardné čerpacie stanice s možnosťou občerstviť sa, oddýchnuť si, či kúpiť si obmedzený maloobchodný sortiment s cenovou prirážkou. Tieto zaužívané koncepty začal vo februári tohto roka meniť projekt RestPoint D4, ktorý by sa mal už čoskoro rozšíriť o ďalšiu prevádzku.
Autori vízie si ako prvé miesto na realizovanie projektu vybrali odpočívadlo D4 – Juh medzi Podunajskými Biskupicami a Rovinkou. Zákazníkov a tranzitujúcich motoristov lákali na reštauráciu s drive-in, kaviareň a supermarket. Ich spoločným menovateľom mala byť férová cena.
Práve supermarket sme krátko po otvorení navštívili aj my a naše dojmy si môžete prečítať v tomto článku. Predajňa pripomína menšie lokálne obchodíky a nakúpiť sa v nej dá skutočne všetko – od pečiva, cez mäso, cestoviny, koreniny, pochutiny, chladené výrobky, nápoje až po drogériu. Zaujímavosťou je, že spomínané výrobky si spotrebitelia vedia zabezpečiť v štandardných cenách ako v klasických reťazcoch.
Medzi doplnkové služby patrí veľkokapacitný zálohomat, detský kútik, respektíve najnovšie aj takzvaný Business Point. Ide o priestor pripomínajúci konferenčnú sálu vybavenú televízorom a zázemím pripraveným na rôzne prezentácie či biznis stretnutia.
Druhá pobočka už čoskoro
Prakticky súbežne s otvorením prvého komplexu sa hovorilo o tom, že ho bude v krátkom časovom slede nasledovať ďalší, tentoraz na severnej strane diaľnice medzi Podunajskými Biskupicami a Rovinkou. Kompetentní zároveň avizovali počiatočný úspech južnej pobočky.
„Okrem faktu, že na slovenskej diaľnici sú otvorené prvé plnohodnotné potraviny, návštevníci oceňujú najmä našu strategickú polohu priamo na diaľnici D4, čo im umožňuje rýchlu a pohodlnú zastávku či už pri každodennej ceste do práce a z práce, alebo ako praktický bod pred dlhšou cestou,“ povedala ešte vo februári pre interez projektová manažérka Zuzana Andreánska.
Tá nevylúčila expanziu konceptu aj do ďalších lokalít, no podľa jej slov bolo prioritou sústrediť sa na novootvorenú prevádzku a tiež komplex, ktorý mal byť tesne pred dokončením. Ako sa zdá, progres pri budovaní severného pointu nebol taký rýchly a zatiaľ otvorený nie je. Odpočívadlo sme teda navštívili osobne a zisťovali sme, v akej fáze sa projekt nachádza.
Vonkajšia časť budovy pokročila, sú na nej osadené názvy, dokončená je aj fasáda. Pripravené je tiež okolie a priľahlá infraštruktúra, na dokončenie však čaká interiér, v ktorom sa stále nachádza množstvo krabíc a materiálu. Otvorenie by tak mohlo byť otázkou najbližších týždňov. S otázkami sme sa obrátili aj na zástupcov RestPointu, do vydania článku nám však stanovisko neposkytli.
