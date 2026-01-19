Reálne príjmy máme pod úrovňou Rumunska: Náklady na prácu na Slovensku predbehli Poľsko či Maďarsko

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
SITA
Minulý rok bolo zrušených 66 000 živností a zaniklo 7 708 firiem.

Náklady na prácu na Slovensku predbehli Poľsko či Maďarsko, reálne príjmy slovenských domácností klesli pod úroveň Rumunska. Upozornilo na to v pondelok opozičné KDH.

Vidí za tým extrémne daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré zaviedla súčasná vláda. Riešením by mohol byť návrat k rovnej dani. Hodinové náklady práce na Slovensku stúpli na 18,5 eura, spresnilo KDH. Slovensko sa tak podľa hnutia stalo drahším ako Poľsko, kde sa tieto náklady pohybujú na úrovni 17,3 eura. Naopak disponibilný mediánový príjem na obyvateľa je na Slovensku 11 433 eura. V Poľsku je to vyše 18 000 eur a v Rumunsku 13 023 eur, upozornilo KDH.

Nezamestnanosť rastie, kvalifikovaní ľudia odchádzajú do zahraničia

Kresťanskí demokrati za tým vidia nekoncepčnú politiku súčasnej vlády, ktorá v poslednom čase dvakrát zvýšila zdravotné odvody a zaviedla nové dane. Podľa hnutia sa tak znižuje konkurencieschopnosť krajiny, Slovensko prestáva byť atraktívne pre investorov a v rebríčkoch kvality trhu práce sa prepadlo na koniec rebríčka. “Vidíme to aj na konkrétnych číslach. Minulý rok bolo zrušených 66 000 živností a zaniklo 7 708 firiem,” uviedol podpredseda KDH a poslanec NR SR Marián Čaučík.

Dôsledkom je podľa hnutia rastúca nezamestnanosť nad 5 % a masívny odliv kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia. „Vláda urobila zo Slovenska krajinu, kde je pre firmy drahé zamestnávať, no ľudia z výplaty vyžijú len ťažko,“ doplnil poslanec NR SR a ekonomický expert KDH Jozef Hajko. KDH na riešenie spomenutých problémov predstavilo balík opatrení. Pomôcť by podľa nich mohlo zníženie odvodov pre zamestnávateľov, zavedenie rovnej dane z príjmu, zrušenie transakčnej dane a podpora reinvestovania ziskov na Slovensku.

