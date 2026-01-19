Dankov plán narazil: Koalícia mu stopla novelu Trestného zákona, Smer trvá na spolupráci s ministerstvom

Foto: SITA/Kancelária NR SR

Nina Malovcová
TASR
Smer a Hlas pritlačili na SNS.

Koaličná SNS by mala novelu Trestného zákona stiahnuť a do parlamentu má prísť spoločný koaličný návrh zmien v Trestnom zákone, ale až po dohode s Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR. Novinárom to po pondelkovej koaličnej rade uviedol šéf poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci.

Predsedovia koaličných klubov hovorili aj o priebehu najbližšej schôdze. Poslanci by zatiaľ nemali voliť predsedu európskeho výboru. Hlas-SD do funkcie po odvolaní Jána Ferenčáka (nezaradený) navrhoval Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý však podľa Puciho nechce výboru šéfovať.

SNS trvá na spolupráci s ministerstvom spravodlivosti

„Hlas má s tým problém, takže uvidíme, čo bude po veľkej koaličnej rade. Ale musím skonštatovať, že základná idea v zmysle zmeny niektorých paragrafov, tzv. gumených, je, len je požiadavka, aby to bolo v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti,“ povedal novinárom k novele Trestného zákona šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

Foto: TASR/Martin Baumann

„To je hlavná požiadavka Smeru, že bez ministerstva sa nedá k tomu pristúpiť. Reálne to predpokladáme tak, že ani prvé čítanie asi na tejto schôdzi nebude aktuálne, pokiaľ sa tieto veci nepreberú,“ doplnil predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter.

Puci pripomenul, že aj koaličná zmluva hovorí o tom, že každý poslanecký návrh musí ísť do parlamentu až po súhlase príslušného ministra. „Dnes sme sa viac-menej dohodli, že tento návrh by kolegovia mali stiahnuť a príde nový, nejaký spoločný návrh, ktorý bude odobrený ministrom spravodlivosti alebo to bude rovno priamo vládny návrh zákona,“ dodal. SNS navrhuje v novele napríklad úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch.

Prvá schôdza parlamentu sa začne 27. januára

Prvá schôdza parlamentu v roku 2026 sa začína 27. januára. V úvode schôdze by mali poslanci podľa dohody prebrať novelu rokovacieho poriadku Národnej rady SR a tiež návrh etického kódexu poslanca. Prednosť by mali mať tiež štandardne vládne návrhy.

„Tam sa nejaví byť žiaden problém ani medzi koaličnými partnermi, to znamená, tie by mali byť všetky podporené,“ informoval Richter. Dodal tiež, že ešte v pondelok rokuje pracovná komisia, ktorá pripravuje konkrétne znenie novely rokovacieho poriadku. Zmeniť sa má v dvoch líniách.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Chceme sfunkčniť priebeh schôdzí Národnej rady a, samozrejme, chceme poslancom ukázať, že existuje aj nejaký, nazvem to, bič, na tých, ktorí vystrájajú v pléne Národnej rady,“ skonštatoval Puci. Šéf poslaneckého klubu Hlasu-SD zároveň informoval, že z programu schôdze stiahnu návrh na voľbu šéfa výboru pre európske záležitosti.

„Máme ešte nejaké interné diskusie v strane a keď sa dohodneme definitívne na mene, kto bude novým predsedom výboru, potom tento návrh znovu podáme ešte počas tejto schôdze,“ priblížil Puci s tým, že Kmec o post šéfa výboru nemá záujem. Nevie, či sa Kmec stane veľvyslancom v Ríme. „To sa opýtajte jeho, ja o tom neviem,“ odpovedal.

Najnovšie články

