Prezradila ho jazva na čele: Joe Biden podstúpil chirurgickú operáciu rakoviny kože, lekári mu odstránili nádory

Bývalý americký prezident Joe Biden podstúpil operáciu na odstránenie kožných nádorov, uviedla vo štvrtok jeho hovorkyňa Kelly Scullyová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Scullyová operáciu potvrdila po tom, ako televízny program Inside Edition zverejnil video ukazujúce, ako Biden opúšťa kostol v štáte Delaware s čerstvou jazvou na čele. Hovorkyňa exprezidenta uviedla, že Biden podstúpil tzv. Mohsovu operáciu – zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny, vysvetľuje AP.
Rakovina v Bidenovej rodine
Agentúra pripomína, že Bidenova rodina sa s touto chorobou stretáva opakovane. Syn bývalého amerického prezidenta Beau zomrel na nádor mozgu a samotnému Bidenovi v máji diagnostikovali agresívnu rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do jeho kostí.
