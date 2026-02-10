Radikálny krok Zlatice Puškárovej: Už 16 rokov žije bez jednej veci, vďaka čomu vyzerá stále mlado

Foto: Instagram (zlaticapuskarova)

Frederika Lyžičiar
Alkohol u nej nemá miesto.

Šestnásť rokov bez alkoholu môže znieť ako radikálne rozhodnutie, no pre niektorých ľudí je to prirodzená súčasť životného štýlu, tak ako aj pre Zlaticu.

Moderátorka a novinárka Zlatica Puškárová, ktorú diváci poznajú z viacerých televíznych relácií a ktorá dnes pre synovu kariéru pravidelne pendluje medzi Slovenskom a Švédskom, sa na Instagrame podelila s osobným pohľadom na svoj životný štýl. Vo svojom úprimnom príspevku sa dotkla aj dlhoročnej abstinencie a opísala, čo jej toto prirodzené rozhodnutie prinieslo do každodenného fungovania, energie i vnútornej pohody.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)

Prirodzené rozhodnutie, nie zákaz

„Už 16 rokov nepijem alkohol. Žiadny. A pritom som spoločenský človek, ktorý miluje a naplno si užíva život,“ uviedla moderátorka s tým, že nejde o vedomé obmedzovanie, ale o prirodzený vývoj, ku ktorému došlo v období tehotenstva s prvým synom, keď sa jej priority prirodzene preskupili. „Nikdy som to nepreháňala, ale prestala som prirodzene, keď som otehotnela, dlho som kojila, veľa cestovala a pracovala. Musela som byť stále ready to go (pozn. red., pripravená vyraziť),“ vysvetlila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)


Ako sama naznačila, alkohol v jej živote nikdy neplnil úlohu zdroja dobrej nálady ani úniku z reality, keďže každodenné fungovanie pri deťoch a práci si vyžadovalo maximálnu pozornosť. „Malé deti nikdy nezaujíma, ako sa rodičia zabávali. Ony ich chcú mať skoro ráno pred sebou,“ poznamenala s úsmevom a dodala, že práve preto si zvykla fungovať naplno bez akýchkoľvek vonkajších stimulov.

Sloboda odísť kedykoľvek

