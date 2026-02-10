Radikálny krok Zlatice Puškárovej: Už 16 rokov žije bez jednej veci, vďaka čomu vyzerá stále mlado

Šestnásť rokov bez alkoholu môže znieť ako radikálne rozhodnutie, no pre niektorých ľudí je to prirodzená súčasť životného štýlu, tak ako aj pre Zlaticu.
Moderátorka a novinárka Zlatica Puškárová, ktorú diváci poznajú z viacerých televíznych relácií a ktorá dnes pre synovu kariéru pravidelne pendluje medzi Slovenskom a Švédskom, sa na Instagrame podelila s osobným pohľadom na svoj životný štýl. Vo svojom úprimnom príspevku sa dotkla aj dlhoročnej abstinencie a opísala, čo jej toto prirodzené rozhodnutie prinieslo do každodenného fungovania, energie i vnútornej pohody.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Prirodzené rozhodnutie, nie zákaz
„Už 16 rokov nepijem alkohol. Žiadny. A pritom som spoločenský človek, ktorý miluje a naplno si užíva život,“ uviedla moderátorka s tým, že nejde o vedomé obmedzovanie, ale o prirodzený vývoj, ku ktorému došlo v období tehotenstva s prvým synom, keď sa jej priority prirodzene preskupili. „Nikdy som to nepreháňala, ale prestala som prirodzene, keď som otehotnela, dlho som kojila, veľa cestovala a pracovala. Musela som byť stále ready to go (pozn. red., pripravená vyraziť),“ vysvetlila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako sama naznačila, alkohol v jej živote nikdy neplnil úlohu zdroja dobrej nálady ani úniku z reality, keďže každodenné fungovanie pri deťoch a práci si vyžadovalo maximálnu pozornosť. „Malé deti nikdy nezaujíma, ako sa rodičia zabávali. Ony ich chcú mať skoro ráno pred sebou,“ poznamenala s úsmevom a dodala, že práve preto si zvykla fungovať naplno bez akýchkoľvek vonkajších stimulov.
Nahlásiť chybu v článku