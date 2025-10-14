Život medzi Slovenskom a Švédskom zvláda s obdivuhodnou energiou. Zlatica Puškárová ukázala, ako to dokáže

Digitálna doba nás naučila žiť v symbióze s technológiami – aplikácie, kódy a heslá sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodennosti. No pre niektorých tento rytmus nadobudol ešte rýchlejšie tempo, najmä ak balansujú medzi dvomi krajinami, pracovnými povinnosťami a rodinným životom.
Ako sme pred pár týždňami písali, rodina moderátorov Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu začala novú životnú etapu. Ich synovi Leovi sa vo Švédsku mimoriadne darí a rodina si postupne zvyká na život rozdelený medzi dve krajiny. Teraz sa Zlatica Puškárová na svojom Instagrame podelila o ďalší pohľad na to, ako sa im žije medzi Slovenskom a Švédskom. Opísala digitálny aj logistický kolotoč každého dňa, ktorý je neraz napínavejší než televízny prenos. S humorom a nadhľadom hovorí o tom, ako technológie, aplikácie a dôkladné plánovanie formujú ich dni, no zároveň prinášajú nové skúsenosti, slobodu a chuť napredovať.
Digitálne labyrinty a každodenné výzvy
„Sme generácia „App“,“ napísala Puškárová a dodala: „Aplikácie, notifikácie, kódy, heslá, autentifikátory, ID, smartbankingy, overovania, Edupage. Miestami správne rozloženie každodenných digitálnych vstupov pôsobí ako neurologické vyšetrenie.“
Život medzi dvomi krajinami jej podľa vlastných slov ešte viac rozšíril obzory v digitálnom priestore. „Keďže náš život sa presunul aj do Švédska, prežívam intenzívne aj širšie pôsobenie v digitálnom priestore. A teda to už má poriadne vysoký level,“ priznala.
