Mária Bartalos je štvornásobnou mamou: Po troch chlapcoch má dievčatko, prezradila meno

Len pred mesiacom bývalá herečka potvrdila, že sú klebety o štvrtom tehotenstve pravdivé. Neskôr sa podelila o fotografiu v 38. týždni, pričom koniec svojho tehotenstva brala s humorom a ukázala, ako vie šikovne využiť svoje bruško ako stôl pod tanier.
Mária Bartalos a jej manžel Adrián spolu majú troch synov – Noela, Jonatana a Arona – pričom dnes sa bývalá herečka podelila o radostnú správu. K trom chlapcom pribudlo dievčatko a oficiálne je z nich šesťčlenná rodina.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Mária neprezradila veľa, no v krátkom príspevku, ktorý pridala na svoj profil, odhalila aspoň meno dievčatka. „Vitaj naša drahá Rut,“ napísala. Komentárovú sekciu ihneď zaplnili gratulácie a nielen dievčatku, ale tiež štvornásobnej mamičke fanúšikovia aj blízki želali veľa zdravia.
Nahlásiť chybu v článku