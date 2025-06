PS si drží stabilné prvenstvo, Smer stráca dych: Najnovší prieskum ukázal, ako by dopadli voľby v polovici júna

Ďalší prieskum volebných preferencií potvrdil prvenstvo Progresívneho Slovenska (PS). Ak by sa voľby konali v polovici júna, hnutie PS by získalo podporu 21,7 percenta respondentov. Podpora hnutia sa tak dlhodobo udržiava na stabilnej úrovni. Strana Smer-SD by skončila vo voľbách na druhom mieste so ziskom 19,7 percenta hlasov voličov.

Strane Hlas-SD po májovom poklese preferencie narástli a vo voľbách by získala 10,3 percenta hlasov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Agentúra robila prieskum od 16. do 19. júna na vzorke 1 004 respondentov. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika, ktorému preferencie kontinuálne narastajú.

V parlamente by bolo sedem strán

Ak by sa voľby konali v polovici júna, hnutie by získalo 9,9 percenta hlasov voličov. Rovnako by sa do parlamentu dostali aj hnutie Slovensko (7,3 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,3 %) a strana Sloboda a Solidarita (6,1 %). Pred bránami Národnej rady SR zostávajú Demokrati (4,5 %), Maďarská aliancia (4,3 %), Sme rodina (3,1 %) a tiež koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,5 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa tak dostalo sedem strán. PS by získalo 40 mandátov, strana Smer-SD by ich získala 37, Hlas 19, Republika 18, hnutie Slovensko 13, Kresťanskodemokratické hnutie 12 a Sloboda a Solidarita by získala 11 mandátov.