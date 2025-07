Prosí ľudí o pomoc. Bezradnú Nelu Pociskovú trápia už niekoľko rokov zdravotné problémy, lekári jej zatiaľ nepomohli

Talentovanú speváčku a herečku zrejme málokedy môžeme nájsť doma len tak so založenými rukami. S maximálnym nasadením sa venuje svojej práci, no stopercentne sa stará aj o dve milované deti. Je skutočne aktívna, čo sa odrzkadľuje aj na jej závideniahodnej postave a zdá sa, že je fit. Málokto by preto čakal, že by riešila niečo v súvislosti so svojím zdravím, ako uviedla svojim fanúšikom na sociálnej sieti.

Dych berúci herecký výkon predviedla v kriminálno-dramatickom seriáli Vina, za ktorý si vyslúžila doslova ovácie od televíznych divákov. Popri herectve sa však Nela Pocisková venuje aj hudbe a spevu, ktorý ju veľmi baví a napĺňa. Už dávno si mnohí mohli všimnúť na akciách či v televíznych projektoch, že má doslova zlato v hrdle a keď sa postaví pred mikrofón, husia koža je zaručená. Bolo len otázkou času, kedy sa rozhodne spevu venovať viac.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Prosí o radu na sociálnej sieti

Je úspešná na všetkých frontoch a zdá sa, že si nemá na čo sťažovať. Avšak, predsa len sa vyskytol jeden problém. Súvisí s Neliným zdravím, umelkyňu trápi totiž jedna vec, s ktorou si nevie dať rady. Očividne jej strpčuje život, pričom sa dostala až do takého štádia, že sa rozhodla požiadať o pomoc svojich priaznivcov na Instagrame.

Napriek tomu, že zdravotný problém už riešila s lekármi, zatiaľ jej nepomohli. Čo je však na tom najhoršie, tento problém trvá už niekoľko rokov a zhoršuje sa. „Mám takú prosbu, nemá niekto podobnú skúsenosť? Už 10 rokov to trvá, aj som bola všade na vyšetreniach, ale nič nenašli,“ napísala zúfalá Nela do príbehu na sociálnej sieti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Následne speváčka uviedla, s čím si nevie poradiť. „Malý fliačik na L4, je to podľa mňa útlak nervu, ale iba v polohe ležmo, v tej chvíli si prestávam cítiť stehno a asi sa mi to vôbec po rokoch nezlepšuje, práve naopak, prechádza to ďalej. Nemá niekto kontakt na extra fyzio, kde sa takýmto niečím zaoberajú?“ pokračovala.

O čo ide?