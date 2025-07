Priznala zdravotné problémy, ktoré ju mohli pripraviť o kariéru. Martina Schindlerová odtajnila, že bola na operácii

Na prvý pohľad sa zdá, že žije šťastný a bezstarostný život. Napokon, venuje sa tomu, čo ju napĺňa a baví, teda spevu a svojim fanúšikom. Za veľmi veľký úspech sa však považuje aj to, že mala silu a odvahu skoncovať s toxickým manželstvom. Dnes je slobodná, venuje sa kariére a darí sa jej, čo možno usúdiť z videí a príspevkov na jej Instagrame.

Nikto netušil, že to nie je úplne ružové. Sociálne siete často neukazujú skutočný život, ktorý človek naozaj žije. A kým mnohí zverejňujú len to pozlátko, finalistka prvej SuperStar Martina Schindlerová sa rozhodla byť k fanúšikom úprimná a zverila sa im s jednou citlivou témou, ktorá sa týka speváčkinho zdravia.

Takmer sa rozplakala

Mnohým ani len vo sne nenapadlo, že by mohla sympatická brunetka prežívať náročné chvíle. Viacerých prekvapila svojím vyjadrením o zdravotnom probléme, ktorým trpela. Nešlo o nič zanedbateľné, keďže mohol ohroziť jej kariéru. Martina sa však nevzdala a zabojovala. O tejto skúsenosti sa rozhodla podeliť s fanúšikom na sociálnej sieti, pričom tí pozorní si všimli dojatie a sklenené oči, akoby jej mali každú chvíľu vyhŕknuť slzy.

Pred týždňom zverejnila video, v ktorom sa otvorila. „Teším sa, ja som verila, že mi to doktor potvrdí, ale teraz som z toho dojatá, že som fakt zdravá,“ priznala speváčka na Instagrame, vzápätí na chvíľu stíchla a vyzeralo to tak, že sa rozplače. Ako ďalej pokračovala, čakal ju zákrok.

„Takže, dá sa to. 3. júna som nevyhnutne musela ísť na operáciu, a teraz je 17. júla a nemôžem ísť na operáciu, lebo pán doktor povedal, že to by ma operoval preventívne, a že to ma nemôže preventívne operovať. Takže mám zdravé hlasivky,“ oznámila dvojnásobná mamička a opísala návštevu u lekára, ktorý jej mal skontrolovať hlasivky. Zároveň ju upozornil, že zažil už všelijakých pacientov. Dokonca aj takých, ktorí sa spoliehali na vieru, no niektorým to bohužiaľ nepomohlo.

Ako to skončilo?