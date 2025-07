Priznala nezhody vo vzťahu. Úprimné priznanie Márie Čírovej o jej manželstve, ktoré nie je stále len harmonické

Navonok vyzerá priam dokonale. Napokon, neraz spomínala, že jej manželstvo je plné harmónie a lásky, a rovnako to je aj medzi ich deťmi. Každý by chcel mať takú rodinu, akú má ona, no vysvitlo, že nie vždy je to prechádzka ružovou záhradou. Každý jeden vzťah si občas prejde krízou, náročnejším obdobím, alebo menšou nezhodou či výmenou názorov. Neobchádza to ani speváčku, ktorá si momentálne so svojím manželom prechádza zaujímavým obdobím.

Už niekoľko rokov tvoria Mária Čírová a Marián Kachút pár, ktorý vychováva tri deti. Hoci majú vybudované rodinné zázemie, ako píše Nový Čas, aktuálne čelia veľkej výzve. Táto zmena často preverí nejeden pár, rekonštrukcia rodinného domu alebo bytu vie mnohých otestovať, aké majú nervy, a či sa zhodnú na určitých detailoch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MÁRIA KACHÚTOVÁ ČÍROVÁ (@mariacirova)

Prestavba okolo domu si vyžiadala svoju daň v podobe napätia vo dvojici. „Ide to. Zatiaľ sme sa pochytili dvakrát. Raz kvôli farbe parkiet, raz kvôli tomu, odkiaľ budú kachličky. Ale sranda musí byť,“ priznala Mária, ako prebieha rekonštrukcia. Očividne aj oni mávajú menšie nezhody, čo je úplne normálne a bežné, takže to berie s nadhľadom a s úsmevom na tvári.

Stojí pri nej za každých okolností

A hoci niekedy nastane výmena názorov, ani zďaleka nejde o nič vážne. Spolunažívajú si aj naďalej a prerábka ich hniezdočka lásky pokračuje. Napriek občasným nezhodám si zrejme speváčka stojí za svojím, a ako prezradila svojim fanúšikom podľa Koktejlu, za najväčšiu oporu považuje manžela. „A viem, že je to dar, lebo nie každá žena má takú oporu doma. A verím, že každý z nás si zaslúži niekoho, kto pri nás stojí, keď to najviac potrebujeme!“ uviedla Mária Čírová otvorene.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MÁRIA KACHÚTOVÁ ČÍROVÁ (@mariacirova)

Speváčke vie svojimi slovami zakaždým mnohých rozcítiť a dojať. Má pohotové odpovede, ktoré sú dôkazom toho, že srdce má na pravom mieste. Za dôkaz možno považovať aj jej odpoveď na otázku jedného fanúšika, ktorý sa spýtal, čo by odkázala každému, kto si myslí, že Slovensko je zlé miesto na sny. „Je to trochu zložité vysvetliť tak, aby to pochopil každý rovnako, lebo každý vníma Slovensko aj svet inak. Ale cítim to takto. Sny nie sú viazané na miesto, sú viazané na teba,“ napísala speváčka, pričom nad jej slovami sa zrejme každý zamyslí a bude s ňou súhlasiť.