Ich život naberie nečakaný spád. Tieto znamenia zverokruhu zažijú veľké prekvapenia, o akých sa im ani len nesnívalo

Leto je prísľubom nečakaných zvratov a príjemných udalostí, ktoré otrasú ľudským životom. Týka sa to niektorých znamení zverokruhu, ktoré nebudú veriť, čomu práve čelia. To, čo ich stretne, bude totiž až do takej miery pompézne, optimistické a príjemné, až sa budú čudovať, ako je možné, že sa to deje práve im. Júl a august otvárajú dvere novým príležitostiam, vďaka ktorým niektorí ožijú a chytia druhý dych. Šoky v živote nemusia byť len nepríjemné.

Pripravte sa na smršť príjemných správ. Podľa Collective World to čaká 4 znamenia zverokruhu, ktoré budú stáť vo svojich životoch zoči-voči pozitívnym udalostiam. Ťažko opísať slovami, ako sa budú cítiť. Vzrušenie, husia koža a radosť spôsobia zvýšený adrenalín v krvi a zároveň prilejú novú chuť do života.

Lev

Leva prekvapil začiatkom júla veľmi príjemný darček, až bude nad ním veľa premýšľať, či je naozaj skutočný. Ide totiž o niečo, na čo dlho čakal. Či už je to povýšenie v práci alebo nečakaný kompliment, prípadne niečo iné, čo považoval spočiatku za nedosiahnuteľné, v každom prípade to nabralo reálne kontúry. Prichádza zmena, po ktorej túžil. V jednej chvíli relaxuje a v druhej to príde – príležitosť, ktorá všetko obráti v jeho prospech. Je dosť možné, že jeho spoločenský život naberie nečakaný spád s pozvánkou na exkluzívnu udalosť. Lev, priprav sa na VIP starostlivosť, zaslúžiš si ju.

Panna