Prišiel o obe ruky, teraz píše nohami: Fotka palestínskeho chlapca získala titul Word Press Photo 2024

Strhujúci portrét deväťročného palestínskeho chlapca, ktorý prišiel o obe ruky počas izraelského útoku na mesto Gaza, získal vo štvrtok cenu World Press Photo 2025. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na fotografii je Mahmúd Adžúr a vytvorila ju palestínska fotografka Samar abú al-Awfová pre denník The New York Times. Chlapcovi minulý rok výbuch odtrhol jednu ruku a druhú zmrzačil, potom ho evakuovali do katarského hlavného mesta Dauha.

Mahmúd prežil, no už nikdy nebude rovnaký

Dnes žije v katarskej Dohe, kde sa postupne učí, ako žiť s tým, čo mu vojna vzala, no zároveň aj s tým, čo mu ešte ostalo. Chlapec sa teraz učí nohami hrať hry na telefóne, písať a otvárať dvere. „Mahmúdov sen je jednoduchý – chce dostať protézy a žiť svoj život ako každé iné dieťa,“ uviedli vo vyhlásení organizátori súťaže.

„Jedna z najťažších vecí, ktoré mi Mahmúdova matka vysvetlila, bola, že keď si Mahmúd prvýkrát uvedomil, že má amputované ruky, prvá veta, ktorú jej povedal, bola: ‚Ako ťa budem môcť objať?’“ povedala fotografka al-Awfová. Aj ona pochádza z Pásma Gazy, odkiaľ bola evakuovaná v decembri 2023. Teraz portrétuje ťažko zranených Palestínčanov, ktorí sa nachádzajú v Dauhe.

Fotka, ktorú nemožno ignorovať

„Je to tichá fotografia, ktorá však hovorí nahlas. Rozpráva príbeh jedného chlapca, ale aj širšej vojny, ktorá bude mať vplyv na celé generácie,“ povedala Džumána az-Zajn Chúríová, riaditeľka organizácie World Press Photo so sídlom v Amsterdame. Porota na fotografii ocenila „silnú kompozíciu a pozornosť venovanú svetlu“, aj jej námet, ktorý podnecuje k zamysleniu o Mahmúdovej budúcnosti.

Druhé miesto si rozdelili dve fotografie

Cenu za druhé miesto získali dve fotografie. Prvá z nich „Sucho v Amazónii“ od Musuka Nolteho pre Panos Pictures a Bertha Foundation zobrazuje stojaceho muža uprostred vyschnutého koryta rieky v Amazónii. Nesie zásoby svojej mame do dediny Manacapuru, kam sa kedysi dalo dostať loďou.

Druhá, „Nočný prechod“ od Johna Moora pre Getty Images, zobrazuje čínskych migrantov v pršiplášťoch chúliacich sa pri ohni počas studeného dažďa po prekročení mexicko-americkej hranice. Vznikla v kalifornskej oblasti Campo. Porota v rôznych kategóriách ocenila 42 spomedzi 59.320 fotografií od 3778 fotoreportérov z celého sveta.