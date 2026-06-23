Vlna horúčav paralyzuje Európu. Mestá zavádzajú zákaz pitia alkoholu, to najhoršie nás ešte len čaká

Extrémne teploty

Foto: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino, Pexels

Martin Cucík
SITA
Počasie v Európe dosahuje rekordné teploty, nevyhnú sa ani Slovensku.

Extrémne horúčavy, ktoré zasiahli Európu, môžu byť pre jej najzraniteľnejších obyvateľov otázkou života a smrti, varovala v utorok Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).

Európu v týchto dňoch sužuje mimoriadne silná vlna horúčav, ktorá tlačí teploty na historické maximá a prinútila úrady naprieč kontinentom zavádzať rozsiahle obmedzenia. V niektorých krajinách dochádza k zatváraniu škôl, rušeniu verejných podujatí a dokonca aj k zákazom konzumácie alkoholu na verejnosti.

Ako informoval portál NBC News, v Paríži a ďalších mestách boli zrušené niektoré podujatia spojené s tradičným festivalom hudby. V niektorých oblastiach dokonca platí zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti z dôvodu bezpečnosti.

Niektoré školy presúvajú výučbu do chladnejších častí budov, napríklad do čiastočne podzemných miestností, no ani to podľa rodičov nestačí. Mnohé domácnosti vo Francúzsku totiž nie sú vybavené klimatizáciou, čo situáciu ešte zhoršuje.

Ľudia si úživajú slnečné počasie
Ilustračná foto: Pexels

Anglicko sa pripravuje na teploty blížiace sa k 40 stupňom Celzia, čo je len tesne pod historickým rekordom krajiny. Odborníci upozorňujú, že krajina nie je dostatočne prispôsobená na takéto extrémne horúčavy, keďže väčšina budov je navrhnutá na udržiavanie tepla, nie jeho odvádzanie.

V Španielsku úrady pre extrémne počasie zrušili verejné premietanie zápasu majstrovstiev sveta a varujú pred teplotami až do 44 stupňov Celzia. Podobné výstrahy platia aj v Taliansku a Nemecku, kde už došlo k viacerým úmrtiam pri kúpaní počas horúčav.

Organizácia IFRC upozornila, že nebezpečné nie sú len vonkajšie teploty, ale aj prehriate interiéry, ktoré predstavujú „skrytú hrozbu“.„Nasledujúce dni prinášajú vážne zdravotné riziká. Pre tisíce ľudí v Európe sa extrémne teploty bez rýchlej reakcie môžu veľmi rýchlo stať otázkou života a smrti,“ uviedla na tlačovej konferencii v Ženeve odborníčka Červeného kríža na klimatickú politiku Mary Frielová.

Ochladzovacie stanice

Dodala, že horúčavy sú „tichým zabijakom“, najmä pre ľudí s obmedzenou mobilitou či chronickými ochoreniami. Federácia vyzvala obyvateľov, aby sledovali výstrahy, riadili sa odporúčaniami úradov a kontrolovali ľudí vo svojom okolí, ktorí môžu byť najviac ohrození, najmä seniori, deti, tehotné ženy, ľudia bez domova či pracovníci vystavení priamemu slnku.

Národné spoločnosti Červeného kríža podľa Frielovej už zriaďujú ochladzovacie stanice, poskytujú prvú pomoc a navštevujú domácnosti. „Včasná reakcia zachraňuje životy a vyzývame každého, aby konal,“ zdôraznila Frielová. Aktuálna vlna horúčav v Európe priniesla nové teplotné rekordy, úmrtia aj rozsiahle preventívne opatrenia.

Ľudia sediaci pri fontáne
Ilustračná foto: SITA

Najvážnejšia situácia je vo Veľkej Británii, Francúzsku a Taliansku, kde úrady varujú pred „významnými zdravotnými dopadmi“ a chaosom v doprave. Vo Francúzsku zaznamenali z pondelka na utorok najteplejšiu noc od roku 1947 s priemernou teplotou 21,6 stupňa Celzia a evidujú najmenej 40 úmrtí, prevažne v dôsledku utopenia. V Španielsku a Portugalsku teploty presiahli 40 stupňov Celzia, nemecká polícia hlásila päť mŕtvych pri kúpaní.

Na Slovensku koncom týždňa

Vrchol horúčav na Slovensku sa očakáva na konci tohto a začiatkom budúceho týždňa. Teploty by mali dosahovať približne 30 stupňov na severe, zatiaľ čo na juhozápade sa môžu vyšplhať až na 39 stupňov. Nevylučuje sa ani prekročenie hranice 40 stupňov. Zrážky budú len veľmi nepravdepodobné.

Ochladenie by mohlo prísť okolo 1. až 2. júla, uviedla na utorkovej tlačovej konferencii meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Nikoleta Hrušková.

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