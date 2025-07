Prieskum prekvapil: Voľby by vyhral SMER, strana Hlas sa potápa. Predbehli ju už aj Republika s matovičovcami

Názory na politickú scénu na Slovensku prechádzajú zmenou. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry SCIO, ktorý prebehol v dňoch 24. až 30. júna 2025 na vzorke 1000 respondentov, sa čoraz viac darí hnutiam Republika aj Matovičovmu Slovensku, zatiaľ čo podpora Hlasu-SD naďalej klesá.

Republika si s podporou 11,62 % upevnila svoju pozíciu tretej najsilnejšej politickej sily v krajine. Výrazný posun zaznamenalo aj hnutie Slovensko, ktoré sa blíži k hranici 9 %, a to aj bez niekdajšieho koaličného partnera strany Za ľudí. Tá by podľa modelu získala len 1,6 % hlasov. Výsledky prieskumu zverejnila agentúra SCIO na základe zberu dát uskutočneného v dňoch 24. až 30. júna 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Hlas-SD oslabuje, ostatní stagnujú

Z prieskumu vyplýva aj pokračujúci pokles koaličnej strany Hlas-SD. Slovenská národná strana sa naďalej drží pod hranicou zvoliteľnosti a ostatné politické subjekty si udržiavajú preferencie na úrovni predchádzajúcich mesiacov.

Zaujímavým zistením je veľmi nízka podpora len 0,4 % pre hnutie Národná koalícia, ktoré sa nedávno premenovalo na Stranu vidieka. Predsedom strany je minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

„Dá sa predpokladať, že keďže toto ministerstvo je po novom v akejsi koaličnej správe strany SMER-SSD, pomerne málo ľudí si tento vládny post spája s ministrom ako predsedom inej politickej sily,“ uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

„Nedá sa vylúčiť, že s blížiacimi sa voľbami sa ale aj to bude meniť, aby sa posilnili šance hnutia uspieť v najbližších parlamentných voľbách, či prinajmenšom zvýšiť si svoj koaličný potenciál,“ doplnil.

Koalícia ani opozícia by nemali väčšinu

Parlamentné prepočty zároveň ukazujú, že súčasná vláda by už nezískala väčšinu, a to ani v prípade, že by SNS nahradila Republika. Rovnako by však väčšinu nezískala ani dnešná opozícia bez účasti hnutia SLOVENSKO.

„Iná matematika by nastala, ak by 5 % hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekročili aj dnes 4 % strana Demokrati, či hnutie Sme rodina, resp. nejaká nová politická sila, ktorá je vzhľadom na predvolebnú slovenskú tradíciu pomerne pravdepodobná,“ uzavrel Klus.