Platy v Poľsku opäť stúpli: Zarobia tam aj o 700 eur viac ako u nás, mzdy rastú neuveriteľným tempom

Dav Poliakov a zloté

Foto: TASR/PAP/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Priemerná mzda sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 7,8 % a medián vzrástol medziročne o 8,8 %.

Dve krajiny, pred pár rokmi podobné platy, dnes obrovské rozdiely. Priemerná hrubá mesačná mzda v Poľsku dosiahla v decembri 2025 úroveň 9813 zlotých (2317 eur), čo je o 700 eur viac ako u nás. Medián hrubej mesačnej mzdy predstavoval 7907 zlotých (1867 eur). Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil poľský Hlavný štatistický úrad (GUS).

Priemerná mzda sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 7,8 % a medián vzrástol medziročne o 8,8 %. Medián bol zároveň o 19,4 % nižší než priemerná mzda, čo poukazuje na rozdiely v rozložení príjmov. V sektore verejnej správy dosiahla priemerná mzda 11 389 PLN, zatiaľ čo v súkromnom sektore 9083 PLN. Najvyššiu priemernú mzdu evidoval GUS vo vekovej skupine 65 rokov a viac, kde predstavovala 10 591 PLN. Najnižšia bola medzi zamestnancami vo veku do 24 rokov na úrovni 6868 PLN.

Téme Poľska a tomu, prečo nám táto krajina uteká, hoci sme na tom prednedávnom boli podobne, sme sa venovali aj v našom rozhovore s makroekonómom Maximiliánom Wéberom. Ten nám prezradil, čo táto krajina robí úplne inak, ako my.

Najviac sa zarába v odvetví informácií a komunikácie

Pätina najmenej zarábajúcich pracovníkov dostala mzdu do 4666 PLN, zatiaľ čo 10 % najlepšie platených zamestnancov zarábalo viac ako 16 291 PLN. Najvyššia priemerná mzda bola v odvetví informácií a komunikácie, kde dosiahla 15 610 PLN.

Budovy vo Varšave
Varšava, Ilustračná foto: Unsplash

GUS zároveň uviedol, že najvyšší medián mzdy spomedzi odvetví zaznamenal sektor výroby a distribúcie elektriny, plynu a tepla na úrovni 12 983 PLN. Štatistiky tiež potvrdili pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní mužov a žien vo viacerých odvetviach hospodárstva. Muži zarábali v priemere 10 087 PLN, zatiaľ čo ženy 9 533 PLN.

Poľsko by zároveň mohlo byť od septembra 2027 zaradené medzi rozvinuté akciové trhy. Spoločnosť S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) v stredu oznámila začatie konzultácií o preradení poľského trhu z kategórie rozvíjajúcich sa medzi rozvinuté.

S&P DJI uviedla, že Poľsko podľa jej kvantitatívnych aj kvalitatívnych kritérií spĺňa štandardy požadované pre rozvinuté trhy. Pozitívne hodnotí najmä zvládnutie inflácie, pokrok pri strategických infraštruktúrnych projektoch, odolnosť ekonomiky voči hospodárskym a politickým otrasom, ako aj stabilné riadenie verejných financií.

Slovensko zaostáva

U nás zatiaľ priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v 1. štvrťroku 2026 úroveň 1611 eur, medziročne vzrástla o 6,1 %. V hrubom si tak zamestnanci polepšili v priemere o 93 eur. Po zohľadnení miery inflácie sa mzdy reálne zvýšili o 2,3 %. Nominálny, ale aj reálny rast si mzdy udržali desiaty štvrťrok po sebe.

Robert Fico a Ladislav Kamenický
Foto: SITA/Úrad vlády SR

Po zohľadnení inflácie mzdy reálne vzrástli v 13 z 19 sledovaných odvetví. Najvýraznejšie, o 10,4 %, stúpli mzdy zamestnancov v sektore vzdelávania. V ostatných odvetviach s kladným výsledkom sa reálny rast pohyboval od 0,8 % v obchode do 5,4 % v poľnohospodárstve a lesníctve. Vyššie tempo rastu ako bol priemer za celé hospodárstvo SR dosiahli zamestnanci v 8 odvetviach.

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