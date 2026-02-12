Zálohovanie obalov má úspech: Pribudnú odberné miesta, vieme, či sa bude meniť suma zálohy

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Zálohový systém láme rekordy, návratnosť obalov presiahla 90 percent.

Návratnosť vratných nápojových obalov bola v roku 2025 nad 90 percent. V tomto roku plánuje nezisková organizácia Správca zálohového systému opätovné zvyšovanie efektivity. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval generálny riaditeľ organizácie Marián Áč.

„Pre spotrebiteľov je dôležité, aby mali čo najviac odberných miest, kde môžu práve tieto zálohované obaly vrátiť, a aby ich vedeli vracať komfortne. Každý rok nám tento počet odberných miest rastie, momentálne sme na čísle 3670, ale každým týždňom, každým mesiacom pribúdajú. Správca nemá právomoc rozhodnúť, že tu alebo tu musí byť zriadené odberné miesto,“ podotkol Áč. Ako dodal, povinné zberné miesta boli zriadené pri spustení systému.

Nový informačný systém

Správca zálohového systému plánuje v tomto roku iniciovať zavedenie informačného systému. Chce si ním zaistiť prehľad nad funkčnosťou a efektivitou konkrétnych zberných miest. Áč vysvetlil, že samotné zariadenia na zberných miestach neziskovka nevlastní, preto s ňou musia spolupracovať prevádzkovatelia.

Ilustračná fotografia: TASR – Jaroslav Novák

Organizácia chce takisto pokračovať v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a s inými združeniami. „Veľmi si vážime spoluprácu a budeme v nej pokračovať, hlavne v oblasti vzdelávania, so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré pri vzdelávaní žiakov, študentov, či už teda tých najmenších, alebo, povedzme, základných škôl, s nami veľmi úzko spolupracuje a je to veľmi dôležité,“ priblížil riaditeľ a spomenul aj ďalšie organizácie. Doplnil, že podľa aktuálnych prieskumov nedôveruje zálohovému systému približne osem percent obyvateľov, na ktorých sa organizácia snaží cieliť.

Výška zálohy sa meniť nemá

Áč v reakcii na novinárske otázky takisto doplnil, že organizácia nepovažuje zvýšenie hodnoty zálohy z 15 centov za potrebné. „Myslím si, že tá výška zálohy je nastavená dobre. Hlavným ukazovateľom je práve návratnosť. Záloh má slúžiť na to, aby finančne motivoval spotrebiteľa k tomu, aby obal vrátil do zálohomatu alebo na odbernom mieste. Zároveň ho však nemá demotivovať, aby ten nekúpil tovar,“ upozornil Áč.

Správca podľa Áča vníma požiadavky časti verejnosti, aby existovala možnosť zaslania sumy za vrátené obaly na účet spotrebiteľa. Vysvetlil však, že na to organizácia nemá dosah. Zákon prevádzkovateľom povinných zberných miest podľa neho iba prikazuje vyplácať hodnotu zálohy v hotovosti alebo poskytnúť zľavu na produkt, pričom si zákazník môže vybrať. Prevádzkovatelia tak nie sú povinní takýto systém zaviesť. V záujme Správcu zálohového systému však je k takýmto vylepšeniam dospieť.

