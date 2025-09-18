Prezradil tajný plán, o ktorom nik nevie. Herec z Dunaja ukázal, ako by chcel, aby vyzeral jeho dôchodok

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Keď zavesí herectvo na klinec, chcel by spraviť jednu vec. 

Nie je snáď iného herca, ktorého diváci posledné týždne toľko rozoberajú v súvislosti s jeho postavou v televíznom projekte. Ján Koleník exceluje v seriáli Dunaji, k vašim službám a tragickým koncom nemeckého príslušníka SS Waltera Klausa, ktorého stvárňuje, rozvíril vlnu diskusií, či sa naozaj neobjaví v jedenástej sérii. Dnes je to už jasné a diváci neskrývajú nadšenie.

Aj keď hrá zápornú postavu, mnohí si bez neho dobový seriál ani nevedia predstaviť. Ján Koleník totiž hrá Waltera tak presvedčivo a dôveryhodne, až mnohým prirástol k srdcu, ako aj Janke Majeskej, stvárňujúcej jeho manželku Helgu, ktorá priznala, ako si veľmi s umelcom sadla.

Herec je momentálne na roztrhanie a ponuky sa mu hrnú jedna radosť. Natáčal rozprávku Princezná stokrát inak, a taktiež účinkuje v seriáli V zovretí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Kde by chcel žiť?

Na nedostatok práce si tak nemôže sťažovať. Herec sa obracia ako sa len dá, no zdá sa, že má zadné dvierka, respektíve plán B. Keď bude starší a skončí s hereckou dráhou, alebo aspoň spomalí, vie si predstaviť, že by žil na pobreží.

Reprofoto: Instagram.com/jan_kolenik

„Raz, keď budem starý pán, niekde pri mori…“ napísal Janko na svojom Instagrame a ukázal fotografiu zachytávajúcu herca, ako sa opiera o zatvorenú kaviareň s názvom Caffé Janko. Ťažko však povedať, čo tým mal presne na mysli. No zdá sa, že si vie minimálne predstaviť život v prímorskej krajine. Alebo zatúžil umelec po vlastnej kaviarni pri mori?

Isté však je, že herec zjavne miluje čas strávený v prírode. Neraz to ukázal na sociálnej sieti, kde mohli fanúšikovia vidieť jeho potulky na čerstvom vzduchu.

