Odhalil jej pravú tvár. Kráľovský komorník vyšiel s pravdou von, aká je Kate v skutočnosti za zatvorenými dverami

Na verejnosti vystupuje profesionálne a zároveň nešetrí úsmevom. Človek by povedal, že manželka princa Williama je milá a priateľská žena, ktorá vie, čo sa patrí. Avšak jej správanie pred zrakom mnohých ľudí je zvyčajne súčasťou kráľovských povinností. Je taká aj v súkromí?
Bývalý kráľovský komorník Grant Harrold by mohol veľa rozprávať o tom, ako to v kráľovskej rodine naozaj vyzerá. Sedem rokov totiž slúžil u kráľa Karola, takže zažil všetkých členov, vrátane princeznej z Walesu, ako uviedol denník Mirror. Podľa jeho slov je Kate rovnako milá aj mimo záberov či kamier.
Čo sa mu na Kate najviac páči?
Grant si pamätá hlavne na konkrétny čin, ktorý mala vo zvyku robiť Kate so zamestnancami, ktorý ukázal jej pravú tvár. V exkluzívnom rozhovore dodal: „Je veľmi milá a pohodová. Čo vidíte, to s ňou aj zažijete, má milý spôsob vystupovania. Je tiež trochu taká vtipkárka, vyniká zmyslom pre humor a má v sebe niečo zvláštne.“
Ako ďalej povedal, Kate sa „nikdy nepovažovala za lepšiu ako ktokoľvek iný“, napriek svojej moci. Kráľovský komorník poznamenal, že princezná z Walesu skutočne ukázala, aká je, tým, čo robila, keď prišla do Highgrove, do privátnej rezidencie kráľa Karola. „Keď prišla, namierila si to do kuchyne a rozprávala sa tam s nami. Vždy, keď zavítala do domu, najprv zašla za nami, čo bolo od nej celkom milé. Je veľmi skromná, a to sa mi na nej páčilo,“ pokračoval.
Grant pracoval ako komorník pre kráľa Karola v rokoch 2004 až 2011, keď bol princom z Walesu. Počas svojho pôsobenia sa stretol aj s princom Williamom, princom Harrym, kráľovnou Kamilou a zosnulou kráľovnou Alžbetou.
