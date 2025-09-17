Odhalil jej pravú tvár. Kráľovský komorník vyšiel s pravdou von, aká je Kate v skutočnosti za zatvorenými dverami

Foto: SITA

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Roky pracoval pre kráľa Karola. 

Na verejnosti vystupuje profesionálne a zároveň nešetrí úsmevom. Človek by povedal, že manželka princa Williama je milá a priateľská žena, ktorá vie, čo sa patrí. Avšak jej správanie pred zrakom mnohých ľudí je zvyčajne súčasťou kráľovských povinností. Je taká aj v súkromí?

Bývalý kráľovský komorník Grant Harrold by mohol veľa rozprávať o tom, ako to v kráľovskej rodine naozaj vyzerá. Sedem rokov totiž slúžil u kráľa Karola, takže zažil všetkých členov, vrátane princeznej z Walesu, ako uviedol denník Mirror. Podľa jeho slov je Kate rovnako milá aj mimo záberov či kamier.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Šokujúce odhalenie, o ktorom nikto nevedel. Princezná Diana preplakala celú noc po tom, čo jej povedal kráľ Karol
2.
Vraj vyzerá na 50. Princezná Kate opäť zmenila účes, tentokrát si však namiesto pochvál vypočula kritiku
3.
Konečne nastala chvíľa, na ktorú mnohí čakali. Princ Harry sa stretol s kráľom Karolom, takáto bola jeho prvá reakcia
Zobraziť všetky články (330)

Čo sa mu na Kate najviac páči?

Grant si pamätá hlavne na konkrétny čin, ktorý mala vo zvyku robiť Kate so zamestnancami, ktorý ukázal jej pravú tvár. V exkluzívnom rozhovore dodal: „Je veľmi milá a pohodová. Čo vidíte, to s ňou aj zažijete, má milý spôsob vystupovania. Je tiež trochu taká vtipkárka, vyniká zmyslom pre humor a má v sebe niečo zvláštne.“

Foto: SITA

Ako ďalej povedal, Kate sa „nikdy nepovažovala za lepšiu ako ktokoľvek iný“, napriek svojej moci. Kráľovský komorník poznamenal, že princezná z Walesu skutočne ukázala, aká je, tým, čo robila, keď prišla do Highgrove, do privátnej rezidencie kráľa Karola. „Keď prišla, namierila si to do kuchyne a rozprávala sa tam s nami. Vždy, keď zavítala do domu, najprv zašla za nami, čo bolo od nej celkom milé. Je veľmi skromná, a to sa mi na nej páčilo,“ pokračoval.

Grant pracoval ako komorník pre kráľa Karola v rokoch 2004 až 2011, keď bol princom z Walesu. Počas svojho pôsobenia sa stretol aj s princom Williamom, princom Harrym, kráľovnou Kamilou a zosnulou kráľovnou Alžbetou.

Zažil tiež Williama a Kate po rozchode

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac