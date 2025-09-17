Doteraz nevidela svoje scény zo seriálu. Herečka z Dunaja priznala, že sa nemôže na seba pozerať, hanbí sa

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Pozrela si len jednu časť.

Exceluje po boku Janka Koleníka ako manželka nemeckého dôstojníka a dostáva mnoho pozitívnych reakcií za stvárnenie postavy, ona to však vníma trochu inak. Hereckí kolegovia, ako aj celý tím, ktorý pracuje na úspešnom projekte, jej prirástli k srdcu, no zdá sa, že k sebe je prehnane kritická.

Nová séria Dunaja, k vašim službám, o ktorej tvorcovia hovoria, že ide bezpochyby o najdramatickejšiu doteraz, je v plnom prúde. Nechýba ani Helga v podaní Janky Majeskej, ktorá nezvykne poskytovať rozhovory, a keď už, preferuje otázky a odpovede e-mailom, ako prezradila v markizáckej relácii Na káve s.

Janka si váži ako človeka

Je pochopiteľné, že sa na pľaci často stretáva s Jankom Koleníkom, ktorý v seriáli hrá Waltera, jej manžela. S hercom si veľmi sadli, o čom svedčia spoločné fotografie, ktoré občas zverejnia na sociálnej sieti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

„Janka som si veľmi obľúbila. Veľmi si ho vážim ako človeka a ako kolegu. Je mi veľmi blízky, mám rada jeho humor, jeho postoje, jeho hodnoty. Teším sa, že pracujem s ním a teším sa na neho do práce a trošku sa aj bojím, že keď raz skončí Dunaj, že nebudeme toľko v takom intenzívnom kontakte,“ uviedla herečka, ktorá zároveň verí, že vzťah medzi nimi pretrvá aj po seriáli.

Nejednoznačná postava

