Prezradil detaily o svojej postave. Herec z Ranča odtajnil zmenu, ktorou si prejde Vlado, a v čom bude druhá séria iná

Hoci od apríla ubehol už nejaký čas, diváci stále nezabudli na slovenský seriál Ranč, ktorý mnohým ukradol srdcia. O to viac sa potešia, keď zistia, že sa v týchto dňoch natáča druhá séria rodinnej ságy. Opäť čakajú divákov zaujímavé momenty a prekvapenia, vďaka ktorým budú stále v napätí a tešiť sa na každú nasledujúcu časť. Spoľahnúť sa môžu aj na obľúbené postavy i nové tváre, ktoré oživia úspešný seriál.

Nové tajomstvá, ktoré budú mať vplyv na osudy hrdinov i okamihy, ktoré budú o odhodlaní a odvahe. Aj to možno očakávať od druhej série Ranča a ako prezradila exkluzívne pre interez PR manažérka TV JOJ Katarína Nosková, divákov zaujmú zápletky a intenzívnejšie osobné konflitky. Isté taktiež je, že si hlavný hrdina prejde akousi vnútornou zmenou, čo naznačil aj sám herec Noël Czuczor, ktorý ho stvárnil, v rozhovore pre Koktejl.

Hlavná postava si prejde vnútornou premenou

Vlado, ktorého hrá, sa vracia domov. Čakajú naňho nové výzvy, ktorým sa musí postaviť čelom a veci, ktoré kedysi potláčal. Je iný a bude sa musieť postaviť starým nepriateľom i neľútostnej realite života na vidieku. Minulosť a prítomnosť. Vlado bude hľadať rovnováhu medzi týmito dvoma časovými paralelami.

Herec neskrýval radosť, keď sa dozvedel, že sa bude nakrúcať aj druhá séria. „Ranč je pre mňa extrémne srdcová záležitosť. To znamená, že keď sa potvrdilo, že ideme ďalej a budeme pokračovať, tak to bolo o skandovaní a vnútornej nadšenosti. Je to veľmi fajn,“ povedal natešene predstaviteľ seriálového Vlada, ktorý v prvej sérii prišiel o svoju lásku Nelu, ktorú stvárnila Nela Pocisková.

Noël Czuczor sa vžil do svojej postavy tak, ako sa na správneho herca patrí. Sám totiž potvrdil, že to nebolo jednoduché, no na druhej strane je rád, že táto neľahká situácia svojím spôsobom Vlada zmenila, a aj preto sa vracia v inej vnútornej podobe.

„Napriek tomu, že to bolo ťažké, bolo to zároveň aj plánované už ku koncu tej prvej série. Ak nič iné, tak to dalo aj mojej postave veľký rozlet ďalej v tom zmysle, že keď diváci teraz stretnú Vlada v druhej sérii, nie je to ten Vlado, ktorého poznali, a to je pre mňa ako pre herca veľmi zaujímavé,“ priznal umelec.

Ako ďalej prezradil, už nejde o idealistického a občas aj naivného muža. „Je to niekto, kto naberal temnejšie vrstvy a vracia sa domov na ranč. Nikto nevie, kde bol a odtiaľ sa to celé rozbieha. Je to človek, ktorý je poznačený traumou a tým, čo sa stalo. Prišiel o človeka, ktorého najviac miloval a myslím si, že to pridáva tomu deju takú tú chuť alebo zaujímavosť, ktorá sa potom rozbieha ďalej,“ pokračoval.

V čom sa druhá séria odlišuje od prvej?