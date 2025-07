Nečakané spojenectvá aj nové tváre v Ranči. Vieme prví, čo bude s postavami seriálu a čo sa stane v druhej sérii

Už koncom apríla sa televízni diváci dozvedeli jednu dobrú a jednu zlú správu. Hoci mnohých potešilo, že seriál neskončí len pri prvej sérii, zrejme ostali mnohí prekvapení, keď vyplávalo na povrch, že postava Nely Havranovej, ktorú stvárnila herečka Nela Pocisková, sa v druhej sérii neobjaví, keďže jej postava tragicky zomrela. Interez ako jediné médium pozná ďalšie detaily ohľadom hereckého obsadenia i samotného deja, ktorý bude plný nových výziev, nečakaných spojenectiev i odhalených tajomstiev.

Pripravte sa na novú kapitolu príbehu, ktorá bude o tom, čo znamená niesť zodpovednosť – v živote, vo vzťahoch, ale aj na vlastnej koži. Obyvatelia ranča sú stále otrasení tragédiou, ktorá ukončila jednu éru Veľkej štvorky. Divákov prekvapia nové tajomstvá, ktoré zamiešajú osudy obľúbených hrdinov. Opäť sa môžu pripraviť na poriadnu dávku zaujímavých momentov, ktoré budú o odhodlaní a odvahe. Ako prezradila PR manažérka z TV Joj Katarína Nosková, čakajú nás napínavejšie zápletky a intenzívnejšie osobné konflikty.

Čo sa stane?

Na malebnom vidieckom ranči to opäť žije aj po dramatických udalostiach, ktoré sa udiali. Zistili sme, že Vlado, ktorého stvárňuje Noël Czuczor, sa v druhej sérii vracia domov. „Čelí novým výzvam a musí sa postaviť zoči-voči starým nepriateľom aj neľútostnej realite života na vidieku. Jeho návrat znamená aj zápas so sebou samým – zmenil sa, prešiel vnútornou premenou, ktorá ho núti čeliť veciam, ktoré kedysi potláčal,“ opísala vývoj postavy Katarína Nosková, ktorá tiež odhalila, že Vlada čakajú rozhodnutia, ktoré hľadajú rovnováhu medzi minulosťou a prítomnosťou.

Ondro (Roman Poláčik) sa učí byť manželom a otcom, no bude sa musieť postaviť výzvam v podobe starých zvykov, ktoré ho budú ohrozovať a bude sa ich snažiť zmeniť. Spolu s Kristínou Madarovou v úlohe Jany síce nebudú prežívať ideálny vzťah, no budú sa usilovať pre malého Ondríka. Na druhej strane ide o skutočnú lásku. V druhej sérii sa objaví aj Miroslav Noga v úlohe Miloša Zemana, ktorý sa na začiatku bude zdať ako „odstavený“, no stále skrýva tajomstvá a začína ťahať za nitky.

Nové postavy, ktoré pohnú dejom