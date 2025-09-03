Prežila nepríjemné leto. Herečka z Dunaja, k vašim službám prehovorila o hrozivom úraze, čo sa stalo?

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Na toto leto zrejme bude chcieť zabudnúť.

Mnohým divákom prirástla k srdcu ako tvrdá a zásadová žena, ktorá má za sebou ťažké obdobie. Reč je o Helge Klausovej, ktorá nechýba ani v jedenástej sérii dobového seriálu, ktorý už oficálne odštartoval na televíznych obrazovkách. Obľúbenú postavu čakajú zaujímavé momenty a okamihy, ktoré divákom vyrazia dych. 

Ešte pred uvedením prvej časti novej série seriálu Dunaj, k vašim službám Jana Majeská, ktorá hrá Helgu, prezradila v rozhovore pre Markízu, že jej postavu čaká peklo na zemi a bude sa musieť popasovať s ťažkými ranami osudu. Už v poslednej časti predošlej série povedala svojmu manželovi Walterovi o dieťati, ktoré čaká a v jedenástej sérii sa jej už aj narodilo. No dokonca aj samotná herečka čelila nepríjemným situáciám, ktoré sa stali v lete, ako priznala pre Topky.

Akú nehodu riešila?

Diváci sa môžu tešiť na zaujímavé okamihy a zvraty, ktoré nastanú v deji, a to nielen v súvislosti s Helgou Klausovou. Ale aj mimo seriálu došlo u herečky v osobnom živote k zvratom, na ktoré sa jej nebude dobre spomínať. „Leto bolo hlavne úrazové, mali sme nejaké nehody, ale našťastie všetko dobre skončilo, tak som spokojná,“ uviedla Jana Majeská, ktorá riešila sadru na nohu… „Ale hovorím, všetko dobre skončilo,“ zdôraznila.

Ako ďalej pokračovala, jej dcérka zle stúpila na nohu a výsledkom bola zlomenina. Čo sa týka práce, možno povedať, že sa jej darí. V Dunaji, k vašim službám je od úplného začiatku a zatiaľ sa zdá, že s ňou tvorcovia rátajú i naďalej. „Hej, už je to až čudné, ale veľmi ma to baví,“ dodala herečka, ktorá si to celé tri roky užíva stále rovnako.

Neuveriteľných 10 sérií bolo odvysielaných a človek by povedal, že po takej dlhej dobe už tvorcovia stratia nápady, no opak je pravdou. „No stále hovorím, že už nič nemôžu vymyslieť a každú sezónu som vždy prekvapená, takže ja si myslím, že to robia dobre,“ poznamenala umelkyňa.

Dunaj jej prirástol k srdcu

