O prácu prídu stovky ľudí: Hromadné prepúšťanie v známej firme potvrdil aj úrad práce

Spoločnosť Foxconn Slovakia prepustí v Nitre stovky zamestnancov. Výrobca spotrebnej elektroniky zamestnáva vo svojom závode v priemyselnom parku zhruba 1200 interných zamestnancov. Prví z nich dostali výpovede v decembri. Hromadné prepúšťanie v nitrianskom závode potvrdilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Podľa vyjadrenia ÚPSVaR eviduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra nahlásené hromadné prepúšťanie v oblasti SK NACE 26400 Výroba spotrebnej elektroniky. Hromadné prepúšťanie bolo nahlásené 7. novembra minulého roka. Počet ohrozených zamestnancov je 509.
„V zmysle zákona o službách zamestnanosti nie je možné zverejňovať informácie o zamestnávateľovi bez jeho súhlasu,“ upozornil úrad.
Firma mlčí
Spoločnosť Foxconn sa k prepúšťaniu nevyjadrila. „Foxconn realizuje organizačné zmeny v súlade so zákonom, pričom chráni práva a záujmy svojich zamestnancov,“ uvádza sa v stanovisku firmy.
Firma začala pôsobiť v nitrianskom priemyselnom parku od roku 2007 pod obchodným názvom Sony Slovakia, spol. s r. o.
V roku 2010 spoločnosť Sony vytvorila strategickú alianciu s taiwanským elektrotechnickým gigantom Hon Hai Precision Industry pod obchodným názvom Foxconn a predala svoj väčšinový podiel v nitrianskom závode Sony Slovakia.
V júni 2010 spoločnosť zmenila svoj názov na Foxconn Slovakia, spol. s r. o.
